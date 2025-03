Andrea Díaz y Jorge Puig ganan en la Carreira de San Xosé de As Pontes

Más de un centenar de deportistas secundaron una nueva edición de la Carreira de San Xosé de As Pontes, celebrada en A Fraga y que se disputó en una óptimas condiciones meteorológicas. Tras un trazado de 6.400 metros, los primeros nombres en cruzar la línea de meta fueron los de Jorge Puig y Andrea Díaz –Ría Ferrol–, con unos registros de 21:33 y 26:10.

En esta tabla absoluta estuvieron acompañados en el cajón por el pontés Esteban Díaz y Tania López –Atletismo Narón–, en segundo lugar, y Alberto Pardo y Sonia Franco –Trieume–. Precisamente, Díaz y Franco fueron los ponteses mejor posicionados –y los mejores veteranos 2–, recibiendo además del correspondiente premio en metálico, una cesta de productos locales.

La organización galardonó asimismo por categorías, con López y Díaz como las mejores sub 18 y sub 20, mientras que el pontés Manuel Campello –Narón– fue el mejor en el cuadro masculino de esta última edad. Yago Daniel Río, Uxía Pico y Puig fueron los más destacados en sub 23 y sénior. En veteranos, estos galardones recayeron en Sara Pradera –Xabarís Ártabros– y Alberto Pardo, Máster 1; Eva Bagiano y Juanito Amigo –SD Compostela–, en M3; y Lissette Halliday y Ramiro Pérez –Sar–, en M4.



La cita pontesa contó también con pruebas de base en las que Mireia Díaz y Antón Vázquez –Olympo–; Ainara Rivas y Bieito Losada –Olympo–; Laura Fernández –Ría– y Fran Miragaya y Adriana Rodríguez y Miguel Miragaya se impusieron en las citas sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16.