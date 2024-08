La amnesia del capitán Álex López para volver a empezar

La "Guerra de las 42 jornadas" vivirá el sábado su primera batalla, en esta ocasión en terreno conocido, y lo hará con el capitán de la tropa verde, Álex López, muy curtido y con seis campañas a sus espaldas encabezando al ejército racinguista. Se acabaron las maniobras y los simulacros de una pretemporada sobre la que, como apunta el propio jugador "a xente coméntame que está un pouquiño preocupada", señala, si bien desde el otro lado del campo "eu estou moi contento coa pretempada que fixemos. Hai moitos xogadores novos e o primeiro obxectivo é que esa xente entenda o que é o clube, a cidade, que se sinta cómoda, que sexa capaz de dar a súa mellor versión".

Y es que si bien en estos duelos amistosos dirimidos por el nuevo batallón racinguista "os resultados non foron os mellores", el capitán tira de veteranía y galones para despejar dudas señalando que "xa teño unhas cantas pretempadas encima e tiven algunha na que non gañamos ningún partido e gañamos o primero da liga, e tamén ao revés". Unas semanas de preparación cuyo grado de acierto en lo que al devenir liguero del equipo se refiere casi pueden compararse con lanzar una moneda al aire. "As pretempadas son para probar, adaptar, coller ritmo, entendernos no xogo e coller sinerxias. O importante é que o equipo está medrando e que os que viñeron se están adaptando cada vez mellor, e non teño ninguna dúbida de que imos ser un grupo competitivo", sentencia el experimentado futbolista.

La afición, el batallón de apoyo

Con nuevas caras y equipaciones, el conjunto racinguista hará frente a su primera lucha con viento a favor en A Malata, dejando atrás, con cariño pero con firmeza, una pasada campaña todavía un poco viva en el sentir ferrolano. Para Álex López el camino se abre ahora en un nueva dirección, con nuevas metas y galones que colgarse, ya que "xa non me acordo da tempada pasada", comenta entre risas, "no fútbol a memoria non existe e non me gusta falar de obxectivos antes de empezar. Quero gañar as 42 xornadas, quero non encaixar goles... os obxectivos sempre son moi altos". Ser un equipo sólido, muy competitivo, poner las cosas difíciles a cualquiera, seguir creciendo y "facer disfrutar e facer felices a nosa xente" son las metas volantes de esta formación que inicia ante el Málaga una campaña de "ambición absoluta, non temos outra mentalidade".

El inicio para llenar este pozo de ambición comienza rodando el balón ante un grupo andaluz que para López le recuerda un poco a ellos mismos hace tan sólo unos pocos meses, en el anterior ejercicio. "Son equipos que chegan acabados de ascender, manteñen automatismos e cousas que leva tempo collelas e eles xa as teñen, xa van un pouco por diante dos demais", comenta el capitán sobre su primer rival liguero. "É un equipo histórico que por circunstancias tocoulle estar fóra do fútbol profesional, pero non era o seu sitio e seguramente teña unha ilusión tremenda por facer unha tempada moi boa e intentar estar arriba".

Un primera batalla para la que, no tiene ninguna duda el ferrolano, su arma, ya no tan secreta, será una afición racinguista que, una vez más, vuelve a ponerse el uniforme para respaldar a los suyos. "Xogamos na casa e vai haber un ambiente espectacular", apunta López con emoción, "a xente ten que ser consciente de que o que nos deron na tempada pasada foi brutal e iso non pode caer. Ao contrario, ten que ir a máis, oxalá consigamos que a media de espectadores sexa máis alta".