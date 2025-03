Álvaro Giménez: "Este grupo es de diez, es el mejor en el que he estado"

Más claro no lo pudo decir hace unas jornadas Alejandro Menéndez en las horas previas al encuentro ante el Eibar, y tras el empate cosechado en casa ante el conjunto armero, el ilicitano Álvaro Giménez incidió de nuevo en la buena sintonía existente en la plantilla, cerrando la puerta a la “rumorología” desatada en redes.



Giménez, abatido tras un empate que sabe a muy poco en la situación en la que se encuentra el Racing, sí que se mostró contundente hablando de la relación entre sus compañeros. “Si tengo que destacar algo, es que el vestuario es de diez. No hay ni un pero para nadie”, subrayaba el delantero. Lamentándose, eso sí, que esas sinergias establecidas fuera del verde no se trasladen a éste.



“Lo que pasa en el campo no tiene nada que ver con lo que es el equipo. El grupo es de diez, diría que es el mejor de los que he estado”, contaba Giménez, si bien “al final en el campo es donde no salen las cosas. Hay que trabajar y entrenar para que esto cambie”. El jugador, que tras su lesión ha ido partido a partido aumentando su presencia en el terreno de juego –pasando de doce y 26 minutos en los tres partidos–, formó una novedosa dupla con Jauregi que tampoco tuvo, en esta ocasión el resultado deseado en forma de diana ganadora.



“Hay veces que también es complicado, te defienden bien y tampoco puedes hacer mucho más”, sentenciaba Giménez, que apuntaba asimismo al ya conocido dicho de a perro flaco... “Lo que intentamos y entrenamos suele salir, pero estás en una racha que sale todo mal, todo al revés”. Y de esas lluvias, parte de estos lodos.

Ni de una forma ni de otra

Giménez, que se mostró satisfecho por el trabajo realizado con el de Muxika –“estaba cómodo. A parte hablamos mucho en el campo, es una opción y estoy contento porque creo que hemos estado bien”–, quiso asimismo quedarse con la parte positiva de que haber dejado la portería a cero.



“No nos han hecho gol, que al final es lo que queríamos también para poder sumar, sumar de tres. Hemos intentado hacerlo nosotros pero ya vemos que es complicado”, aseveró el jugador, señalando también que el conjunto trabaja para lograr un resultado diferente al que están logrando.

“Entrenamos, intentamos cambiar cosas pero vemos que no salen”, señalaba un Giménez que hablaba también sobre ese córner, esa jugada aislada que “es ahora mismo lo que puede pasar, y que también entra en el juego”. Y, al igual que el resto de sus compañeros entiende la frustración de la afición, a la que asegura que “todavía quedan partidos y cada partido vamos a darlo todo. La mayoría de la afición sigue ahí y nosotros estamos con ellos y vamos a intentar darle alegrías de aquí al final”.