Alicia Villegas: “Somos un equipo con carácter: vamos a luchar todos los partidos”

Conoce el lado más amargo del deporte –las lesiones–, pero ha sabido sobreponerse y recuperar el nivel competitivo que ha demostrado desde sus inicios en el baloncesto. Alicia Villegas –Tarragona, 1994– ha ido ganando peso en el juego del Baxi y su actuación en los tres últimos partidos así lo atestiguan, una mejoría que, defiende, es “reflejo de lo feliz que soy en Ferrol”.





¿Cree que el actual es el mejor momento del Baxi en lo que va de temporada?

Sí. Empezamos muy bien la temporada, tuvimos un pequeño bajón, pero creo que estamos volviendo a encontrarnos, que cada vez somos más equipo y esa mejoría ha tenido su reflejo en las últimas victorias, tan importantes, que hemos sacado. Poco a poco vamos conociéndonos más entre nosotras y cada vez estamos más unidas.





Que se aplazara el partido de Vitoria ante el Araski no les benefició en nada, teniendo en cuenta el estado de forma en el que está el equipo...

Sí, considero que estamos en nuestro mejor momento de la temporada ahora mismo. Sí que es verdad que ese partido nos beneficiaba el jugarlo porque veníamos de conseguir victorias muy importantes y bien luchadas. No nos ayuda acumular partidos a final de temporada por la carga física que eso supone, pero bueno, lo primero es la salud y la seguridad de todas.





A nivel personal, con el paso de los encuentros, sobre todo los tres últimos, se le ve mejor, con más presencia en el equipo, con buenas actuaciones y estadísticas. ¿Cada vez se nota mejor?

Sí, sí. Cada vez me noto mejor, cada vez tengo más confianza, cada vez me adapto más al estilo de juego que tiene Lino, y creo que eso también se está reflejando. El hecho de que poco a poco nos vayamos conociendo entre nosotras, y en mi caso concreto como base, ayuda a saber las preferencias de tus compañeras, sus virtudes y sus ventajas. Yo venía de una lesión, por segunda vez, bastante importante y la idea es esa, seguir progresando para ayudar al equipo.





¿Fue difícil adaptarse a los sistemas de Lino López, a su complejidad?

Los sistemas de Lino tienen su complejidad, pero reconozco que es una forma de jugar que me gusta mucho porque, aunque desde fuera pueda parecer que estamos más estáticas, realmente no lo estamos. En estos sistemas todo tiene un porqué y el juego continúa hasta el final, no se para de jugar en ningún momento.





Hablando de objetivos, ahora mismo están fuera del descenso y el equipo va a más. ¿Es factible lograr la permanencia sin muchos apuros o les va a costar?

Si miras la tabla clasificatoria verás que estamos todas muy pegadas; la diferencia entre la octava, que se mete en la Copa, y la penúltima son tres victorias, que al final eso no es nada; puedes tener, como nos ha pasado a nosotras, una mala racha y perder cinco partidos seguidos o ganarlos después. Eso está pasando. No puedo decir si el objetivo de la permanencia se va a cumplir antes o después, pero sí aseguro que somos un equipo que no nos vamos a rendir en ningún momento, que vamos a luchar todos los partidos. Los hubo difíciles, como era el de Zaragoza, y los hemos sacado, o el último cuarto ante Perfumerías Avenida... Eso demuestra que somos un equipo con mucho carácter y vamos a pelearlos todos. Evidentemente, vamos a intentar lograr ese objetivo de la permanencia lo antes posible, pero esta es una liga complicada y ahora que nos acercamos a la recta final se va a empezar a notar la fatiga...





¿Está de acuerdo con que la liga tiene cada año más nivel?

Sí, cada año más. Evidentemente están los equipos que sobresalen, que además luchan por estar en otros torneos europeos y eso hace que tengan más calidad, pero considero que cada vez la liga sube de nivel y lo bueno y lo bonito es que gente que estaba fuera está volviendo; jugadoras nacionales que estaban en ligas extranjeras está volviendo, y eso conlleva que el nivel de la competición aumente.





Personalmente, ¿cómo ha sido, cómo está siendo, su adaptación al club y a la ciudad?

La verdad es que estoy súper contenta y me siento muy feliz. La acogida por parte de todos los miembros del club y del equipo ha sido muy buena. La relación que tenemos todas las jugadoras es buenísima, con el staff técnico también, y todo eso hace que te sientas a gusto y que de alguna forma se acabe reflejando en la cancha, sin duda.