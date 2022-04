Álex López (Racing de Ferrol ): "Nuestro objetivo, asegurar el play off cuanto antes"

El jugador del Racing de Ferrol Álex López ha afirmado este miércoles sobre el equipo que su "objetivo tiene que ser asegurar el playoff; cuanto antes, mejor", y ha reivindicado la "situación muy buena" del conjunto, tercero en el grupo 1 de la Primera RFEF.





En rueda de prensa, ha subrayado que es "importante llegar en buena posición a los últimos" partidos y ha destacado la "dinámica muy buena" del plantel. El cuadro verde se medirá el próximo sábado al Talavera en el estadio de A Malata.





Ante esa cita liguera, ha resaltado las "sensaciones positivas" en el vestuario y ha expresado que están "futbolísticamente creciendo y físicamente muy bien". Además, ha incidido en la "idea muy clara" de juego que desarrollan.





"Tenemos que seguir trabajando de la misma manera, con mucha humildad", ha observado, para puntualizar que la reciente derrota contra el Zamora, un rival "en descenso", confirmó que no es "todo sencillo", por lo que ha exhortado a "seguir trabajando" de cara al "primer objetivo".





López ha considerado que el Racing de Ferrol va "por el buen camino" y ha valorado que tiene que mejorar el rendimiento en el inicio de los encuentros. En esta línea, ha manifestado que en "casa costó un partido, ir perdiendo en los primeros 25 minutos por dos goles no hace fáciles los partidos", en referencia al duelo frente a los zamoranos.





En su opinión, esos "errores" son "situaciones corregibles", pero ha insistido en que es "una categoría muy difícil".





El futbolista ferrolano, que será baja ante el Talavera por acumulación de amonestaciones", ha afirmado que no quiere descansar "nunca, me estaba encontrando bien y todo el mundo quiere jugar". "Juegue quien juegue, el nivel es muy alto", ha añadido, para ensalzar el respaldo de la afición, a la que ha situado como "un plus para seguir focalizados en el objetivo".





Según el jugador, "todos juntos somos más fuertes, el apoyo lo notamos".

