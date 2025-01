Álex López: “Ya habrá tiempo de reproches, ahora es momento para estar juntos”

Ha sido una semana que, sin duda, vale mucho más de cinco días tanto para el capitán Álex López como para el resto de la plantilla del Racing. Tras el terrible partido ante el Santander, definido por el ferrolano como “hacer el ridículo. Tenía una sensación de impotencia, tristeza, frustración... Fue muy duro. Me gusta ganar siempre, pero hay maneras de perder y la del otro día fue para sentir un poco de vergüenza”, llegó la destitución del que había sido el dirigente del banquillo verde los últimos cuatro año, Cristóbal Parralo.



“Agradecer a Cristóbal y Javi –Manjarín– el trabajo que han hecho, nos han ayudado a que el club crezca”, comenta López, “el fútbol son resultados y a día de hoy no están siendo buenos, y es mucho más sencillo cambiar a dos que a 25”. Y a rey ,muerto, rey puesto.



El luto por Parralo duró lo que tardó Alejandro Menéndez en ocupar su lugar y llenar de trabajo una semana, de nuevo, de vida o muerte para los ferrolanos. “Siempre que hay un cambio de entrenador parece que hay un cambio de energía: los que no estaban jugando ven la oportunidad para mostrarse, los que lo estaban haciendo le ven las orejas al lobo... Que como no den un rendimiento óptimo pueden perder el sitio. Activa a todo el mundo”, comenta el ferrolano sobre la llegada de Menéndez y Salvachúa. Un aterrizaje en pista ferrolana en el que “vienen con mucha ilusión, con muchas ganas de transmitir, de ayudarnos o de darnos las herramientas necesarias para salir de esta situación, y esperemos que el domingo se vea reflejado en el resultado”.

Cuatro por ciento

Y es que esa gran segunda vuelta que rompa con las estadísticas tiene que comenzar ya, ante un Burgos que no viene a hacer amigos el domingo en A Malata, sino que viene a “ intentar matarnos a nosotros, porque estamos a una distancia considerable y si no conseguimos ganar quedaríamos bastante lejos. En la situación en la que estamos no podemos permitir dejar escapar oportunidades como fue en Santander”, analiza el jugador ferrolano.

Una situación reversible, como así lo han manifestado en numerosas ocasiones otros de sus compañeros, aportando López su dato personal para mantener abierta la puerta de la esperanza. “En mi carrera conseguí la salvación en Primera División con un cuatro por ciento de posibilidades, en el fútbol nada es imposible”, sentencia. Eso sí, para que un milagro así se repita el primer paso es un cambio de actitud y de juego.

“Confío en que con la nueva energía que pueda haber, con la activación de todos, lógicamente hay que hacer autocrítica, le empiezas a ver las orejas al lobo, que van pasando las jornadas”, comenta el capitán, volviendo a repetir que “un descenso es perjudicial para todos y el domingo es una oportunidad principalmente para volver a darle cosas a nuestra gente, que vuelva a creer, a confiar en nosotros. Soy optimista en este caso y confío en que veamos la mejor versión de nuestro equipo”.

Menos hablar, más jugar

Una cara A del Racing que puede sacar, precisamente, un Menéndez al que el ferrolano, si bien no como su jugador, ya conocía y al que ve capacitado para “sacar la mejor versión de cada uno de nosotros” y así dar como resultado un nuevo y renovado conjunto ferrolano.



Y es que para López el potencial para hacerlo está aquí, en la plantilla, si bien “el nivel de cada uno no es el adecuado ni el exigible para esta categoría” y para ofrecer a la afición racinguista los estímulos necesarios para mantenerla viva. “Me puedo sentar aquí y decir mil cosas, pero al final lo más importante es lo que hagamos en el campo. Parece que estamos siempre hablando de lo mismo, pero ya habrá tiempo para reproches, ahora es momento para estar juntos y de intentarlo hasta el final”, subraya el futbolista.



Más ritmo, más circulación –tanto defensiva como ofensivamente– y especialmente la recuperación de la presión tras las pérdidas, son los debes prioritarios de un Racing del que es “complicado comentar algo que estemos haciendo bien”, se sinceraba un López que, como avance al estreno oficial de Naïm de verde apunta a que “es un chico con energía, con ganas, con hambre y nos va a ayudar”.