Aleksa Puric, jugador del Racing de Ferrol: “Este ha sido el partido en el que hemos creado más ocasiones”

Aleksa Puric, al igual que su entrenador, también se mostró muy contento por la victoria de su equipo. El central aseguró que “este ha sido uno de los mejores partidos de la temporada y uno en el que hemos creado más oportunidades”.



“Por fin hemos podido ganar y jugar bien. Hemos jugado bien defensivamente. Pienso que podíamos haber marcado más goles porque tuvimos muchas ocasiones”, apuntó a la vez que destacó la portería a cero lograda por el equipo, ya que “es la mejor manera, sobre todo para un defensa, de conseguir una victoria”.



Aunque el resultado pudo ser diferente debido a un error que tuvo, el cuál asumió sin ningún tipo de problema. “En la última acción fallé el salto contra su delantero porque no lo vi. Eso no puede pasar. Menos mal que no acabó en gol”, dijo.



De igual manera, reconoció que "tenía molestias en los isquiotibiales y quería salir, pero luego pensé cuando llamo a mi padre sobre lo que diría si hiciese eso”, aseguró.



Por último, preguntado por su continuidad en el Racing no se quiso mojar. “No sé que va a pasar en el futuro, estoy centrado en los seis partidos que quedan”, zanjó.