Alejandro Menéndez: "No me preocupan los demás, tengo que conseguir 31 puntos"

Alejandro Menéndez fue presentado como nuevo entrenador del Racing de Ferrol. El asturiano aseguró que no piensa "en los demas, sino en conseguir 31 puntos para lograr la salvación". Además, indicó que tratará de que los jugadores recuperen su mejor versión para que puedan dar alegrías a la afición.

¿Cómo se encontró el vestuario?: "Me encontré a un grupo preocupado. Está claro que ha habido caras serias, ya que entienden que esto no puede seguir así. La imagen del otro día no fue buena. Me encontré un grupo, valorando la charla y el entrenamiento, que ha escuchado y en seguida lo ha acogido. Ha habido intensidad y sobre todo atención. Cuando uno está hablando se da cuenta de esas cosas. Me ha causado alegría y energía porque, cómo les he comentado, tienen capacidad para salir de ahí. Creo que reunen muchos requisitos, experiencia, conocer bien la categoría, muchos tienen la edad para mantener ese pulso que hay que tener para salir de ahí. Si ponen las ganas, el compromio y se involucran, les he dicho que lo tenemos en la mano. Sabemos que es una situación difícil y tienes que pegar un cambio muy rápido. Aunque queda muchas jornadas, no puedes penalizar estar bien en el juego y tener esos lapsus que durante muchos momentos te lleva a que el partido salga por unos derroteros que no sean los que te interesa. También me ha llamado la atención el entrenamiento. Les he marcado una línea, les he dicho no sólo el problema tenemos sino el camino a seguir. No es cuestión del 4-4-2 o el 5-3-2, sino cuestión de mucho trabajo. La intención es buscar una idea que te ayude a competir regularmente. Les he dicho, que los partidos que han hecho en El Molinón o en Castellón, que son muestras de que puedes hacer eso. No hay que hacerlo un domingo sí y un domingo no. Hay que intentar trabajar mucho por semana y buscar la mejor versión de caa uno que ahora no la tienen. Que se encuentren a si mismos, que se encuentren a gusto con la idea de trabajo y que eso nos ayude a ganar partidos".

Modelo de juego a seguir: "Mi idea es la de tener iniciativa propia. Depender de ti mismo. Tengo una educación deportiva que pueda haber muchos momentos en los que no seas superior al rival y que te someta, pero de querer tener la iniciativa. Controlar el encuentro aunque no vayas ganando, pero saber que hay una idea en común como apretar, intentar recuperar o esperar. Que tengan las ideas claras. La iniciativa es no estar siempre sometido pensando que eres inferior. Hay que hacerle ver al rival, en la medida que se pueda, que vas a apretar y presionar bien. Tener una idea que nos ayude a recuperar el balón y no esperar a que te hundas para tener una toma de soluciones siempre en tu área. Al final, hacer un filtro de situaciones que te puedan hacer daño. Respecto a la idea de juego hay que ir viendo. Habrá partidos en los que tengas que hacer más posicional o que puedas transitar más. La idea es no ver que va a hacer el rival. Hay que intentar que todos trabajen en la misma medida. Intentar, dentro de lo que se pueda, jugar y llegar rápido arriba".

Motivación para firmar por el Racing: "Llevaba un tiempo sin trabajar por problemas personales, ahora ya tenía muchas ganas de volver. Galicia siempre me ha dado mucho suerte. Me he sentido muy a gusto. Me ha dado un salto, porque stuvo en el Celta B, el Celta y luego fui al Real Madrid. En ese buen trabajo, la gente me ha tratado muy bien. No sé si por los buenos resultados. Creo que es un sitio que me da mucho positivismo y energía. Venir al Racing, que en su momento ya hubo una opción, siempre me ha apetecido. Hay una sensación de que el norte no sólo me da suerte, sino me da mucha comodidad. Trabajo muy a gusto. Hoy fue el primer entreamiento y me he sentido como si llevase aquí cinco meses. En cuánto a la situación, sabiendo que es muy difícil, porque esto va a ser muy largo, no vamos a tener un partido cómodo. Si esperamos a que el rival nos de la comodidad para ganar, mal vamos. Hay que ganar sufriendo. Con sufriendo quiero decir que hay que estar los 90 minutos concentrados y trabajando en el orden que nos va a dar el juego para poder ganar. Hay que entender que en esta categoría hay muy pocos jugadores desequilibrantes que se puedan permitir estar ahí, meter dos goles y que su equipo gane. En esta categoría, la mayoría de los equipos tiene que evitar cometer errores, sobre todo en el área. Te exige la mejor versión de cada equipo. Yo creo que en todos los equipos en los que he estado, he mejorado un poco a los jugadores porque vengo mucho de formación. Yo estoy seguro de que estos jugadores, que tiene muchos partidos aquí, podrían jugar en cualquier equipo de esta categoría".

Principales síntomas del equipo: "He visto equipos de Segunda División que merecen ganar porque hay muy poca diferencia, pero los detalles marcan la diferencia. Son ellos los que te hacen meterte en el pozo. Llámese el pozo de la desconfianza, de perder ese nivel de acierto. Esto le ha pasado a muchos equipos. Por ejemplo, al Dépor le pasó hace dos meses y de repente apareció y son los mismos jugadores. Tenemos que seguir esa estela. Encontrar la mejor versión de los jugadores porque hay herramientas para salir".

Duración del contrato: "Firmo esta temporada porque la energía está en un objetivo. Yo soy muy amigo de estar dónde me quieran. También sabemos lo que es el fútbol y son resultados. Por muy bien que hable aquí o por muy bien que juegue el equipo, si el equipo no se salva y no me quiere por qué voy a estar otro año más. Vengo porque me apetece. No pienso en la caducidad, sino en qué voy a seguir y luego ya hablaremos".

¿Te preocupa levantar la confianza del equipo tras el 6-0 en Santander?: "Sí. Aparte de mejorar el trabajo en el campo, hay que hablar mucho con los jugadores. Aunque haya veteranos, sabemos que siguen siendo jóvenes y hay que darles otras perspectiva. La del convencimiento, la de la confianza. Que se sientan cómodos siendo un grupo. Vamos a pensar en hacer una muy buena segunda vuelta. Entiendo que los jugadores van a poner muchas ganas en ello".

Mensaje para la afición racinguista: "Ya se lo he dicho a los jugadores porque también he sido jugador. Muchas veces estás esperando a que te aplaudan y cuando lo hacen dices: ahora voy a hacer una buena jugada. Yo pienso que debería ser al revés. Tú tienes que hacer que la gente te aplauda. Para que lo hagan, tienes que hacer muchas cosas no sólo dar un buen pase u ofrecer una jugada de gol, control o remate. TIenes que hacer muchas. Creo que si la gente ve que pones muchas ganas, apretas, recuperas, el estímulo va a llegar. Eso lo tenemos que poner nosotros".

Falta de gol: "Ahora me preocupa todo. Hay una premura porque tú tienes que trabajar en buscar ese estilo de juego que te ayude a competir, pero a la vez está el rival ahí el domingo. Entonces, tienes que ve dónde le puedes hacer daño al rival. Hay que buscar soluciones. Este deportes es meter el balón en la portería. Tenemos que buscar esa idea. No sé si con más jugadores ofensivos, con más jugadores que lleguen en segunda línea, si con un jugador y que meta la que tenga. Ahí es donde nuestra maquinaria tiene que buscar donde el equipo va a tener más acierto".

Equipo de trabajo con el va a contar: "Llegamos Carlos y yo y salieron Cristóbal Parralo y Javi Manjarín. Los demás siguen igual. El grupo de trabajo es el mismo. A mí me gusta así. Muchas veces llevas a muchos contigo y a veces es peor. Creo que es muy importante tener un sentimiento y estoy seguro de que la gente que es de aquí van a trabajar a cañón. Que este equipo se mantenga en la categoría da mucho trabajo".

¿Cómo se trabaja teniendo tan poco tiempo para preparar el siguiente partido?: "Hay que ir con tranquilidad. No vale de nada trabajar dos horas en el campo si al final no estás dando calidad. Uno quisiera ir más deprisa. Sé que voy a llegar al 50% al partido del domingo, pero también entiendo que todo lo que se pueda aportar con la pausa puede ser beneficioso. Hay que ofrecer un clima de confianza a base de argumentos. Tienes que repetir esto, darte cuenta de que haces bien. Vamos a pensar de que podemos ganar. Hay que ser constantes y hacerles fuerte mentalmente".

Doble sesión de entrenamiento: "De momento, la sesión doble va a ser la tónica habitual. Nos va a ayudar mucho sobre todo a la hora de aportar en todas las áreas. Además, a la hora de dar táctica y estrategia el grupo tiene que estar descansado. Se van a mantener hasta que ganemos tiempo al tiempo".

Situación de los lesionados: "Creo que el jugador que está un poco tocado es Álvaro Giménez. Más o menos, el grupo está bien. Hay que cuidar las pequeñas cosas. Para los que vengan de lesiones, la carga de trabajo es menos. No hay nada importante".

¿Por dónde pasa la salvación?: "Pasa por mejorar el rendimiento. Pasa por ver a un equipo, aunque el resultado no acompañe, puedas ver que le va a dar la vuelta al marcador. Pasa por hablar de cosas positivas como porterías a cero en dos jornadas positivas, por que la falta de gol, aunque no sea una goelada, sigamos marcando. Con esos números todo lo demás ha mejorado. Hay que conseguir con los argumentos del trabajo y con la calidad del trabajo, más la mentalidad, que los jugadores puedan ser consistentes. Hay que ganar consistencia en defensa. Incidir mucho en eso".

Distancia con la salvación: "No me preocupan los demás. Lo que tengo que hacer son 31 puntos. Todos sabemos que en Segunda División no desciendes con 50 puntos, pueden ser 47 o 51, pero la media es 50. Hay que ser regulares y sacar esos 31 puntos. Que este domingo vienen los primeros tres, pues fenomenal. Que no saliera, aunque lo va a hacer, pues a seguir pensando en los 31 puntos. Siempre que tengas argumentos para competir, siempre se pueden sacar perfectamente. El fútbol te da esta oportunidad. Si ellos creen, desde ya, se puede lograr. Hay que empezar ya a ser consistentes. Buscar que esos 50 puntos estén más cerca. Siempre hay que buscar tu rendimiento, no lo que van a hacer los demás. No te puedes confiar. Tienes que depender de ti".

Posibles fichajes: "El club hemos comentado que podemos hacer algún fichaje y estamos hablando en qué zonas. Carlos (Mouriz) me ha invitado a que valore las posiciones y que valoremos jugadores que se puedan estudiar siempre que mejoren lo que hay".

¿Cómo cambió el fútbol desde la última vez que entrenaste?: "La capacidad de una da la cuando trabajas. Cuando no lo haces, reciclas. He visto muchos equipos. Tengo una horquilla donde sé que puedo trabajar en Segunda División o en las de arriba de Primera Federación. El fútbol evoluciona muy deprisa porque todo el mundo quiere ganar. He podido firmar por muchos equipos. El poder firmar con un equipo, te hace estudiar mucho. A nivel táctico, hay evoluciones. Todo el mundo presiona alto. Ahora tiene que ser el portero que inicie en corto aunque no pueda ser así. También se puede sorprender con una salida en largo. Hay que estar en lo que tú puedes hacer con esos mimbres y dentro de esas evoluciones, coger lo que a ti te interesa".