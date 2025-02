Alejandro Menéndez: "No podemos tener tantas lagunas porque los errores penalizan muchísimo"

Alejandro Menéndez se mostró muy cabreado después de caer ante el Mirandés. El asturiano apuntó a la falta de contundencia y a cometer demasiados errores como las causas de la derrota en Anduva. Además, señaló que se tienen que reunir en el vestuario para mirarse y decirse las cosas a la cara.

"El Mirandés demostró un gran nivel de juego y ha merecido la victoria. Tengo que ser autocrítico. Cometimos muchos errores y fueron grandes. La falta de contundencia nos penaliza muchísimo. Nos tenemos que dar cuenta de que si no somos más intensos pasa lo que pasa. El partido ya está condicionado a los 25 minutos", apuntó el técnico.

"Hay que estar más concentrados. Si no lo eres, llega el peligro. Son una serie de cosas que vas concediendo y hay que cortarlo por lo sano", insistió.

Al igual que la jornada pasada, Menéndez introdujo dos cambios tempraneros para buscar una reacción de su equipo. Sin embargo, esta queda en nada porque los errores se volvieron a reproducir.

"Con la entrada de Erick e Insúa traté de meter un poco más de sangre en el campo. Intentar contagiar con los que entran a lo que ya están. Tenemos buenos arreones, pero luego se diluyen. Parece que nos metemos en el partido con el gol, pero según va transcurriendo el tiempo volvemos a tener las lagunas. Perdemos segundos balones que no se pueden perder. Cuando vas mucho hacia atrás, acabas defendiendo con ansiedad y eso lleva a muchas más imprecisiones", aseguró el asturiano.

Asimismo, el preparador racinguista volvió a insistir en la cantidad de fallos que tuvieron sus jugadores en defensa.

"Las tres o cuatro primeras llegadas son pérdidas de balón en medio campo. Insistimos en que no suceda, pero pasa igual. Si espero el balón, es más fácil que te lo robe y te cojan siempre a contrapie. Hay que ser muy contundente en defensa. No hemos sido capaces de demostrar que podemos jugar juntos como contra el Levante", dijo.

Respecto a la situación física del equipo, el técnico aseguró que algunos jugadores necesitan tiempo. Lo ideal sería que todo fuese de manera progresiva, pero no es posible.

"Necesitamos que todos estén en forma, pero no es así. Erick jugó 60 minutos el otro día y eso lo nota. Hay que dosificarlo porque lleva poco entrenando. Eso condicionaba a Erik y a algún jugador más. A Heber le pasa lo mismo. Hay que intentar que no se dé un paso hacia atrás", explicó.

Respecto a las lesiones de Raúl Blanco y Luis Perea, Alejandro Menéndez aseguró no conocer el alcance de las dolencias. "Ahora mismo no sabemos nada de Raúl ni de Perea. Con el disgusto no he preguntado al doctor", afirmó.

"Hay que ser hombres y mirarse a la cara. Hay que trabajar y entender que no podemos tener estas lagunas. Hay que ir de cara y buscar competir. Creo que hoy no hemos dejado de competir, pero si luego tienes ese lastre de 2-0 a la media hora todo lo que puedas hacer bien después, no vale para nada. Hay que buscar más contundencia en defensa. No es cuestión de sistemas ni de jugadores. Es cuestión de que todos den la cara y ganemos los duelos. Hay que exigirse más", insistió otra vez sobre los problemas en la faceta defensiva.

En cuanto al aspecto mental, el asturiano aseguró que sólo afecta cuando estás por debajo en el marcador. Por ello, reclamó que no se pueden conceder tantas ocasiones para que eso no ocurra.

"Es complicado de cabeza cuando vas perdiendo. Hay que intentar no ir perdiendo. Hay que salir mejor, más contundente, más ajustado y con más corazón. A partir de ahí, empezar a construir. No se puede dejar metros al rival. Necesitamos una buena respuesta de todos para sacar el partido adelante", arguyó.

Por último, recalcó que todos en el vestuario se tienen que reunir y hablar sobre la situación. "Hay que jugar no sólo por nosotros, sino por el escudo, por la familia y por la afición. Hay que dar la cara y responder en el campo. No hay que mirar al compañero de al lado si falla porque otro día puedes ser tú. Tenemos que ser críticos con nosotros mismos. Todo lo que se haga, que sea de verdad. La mayoría de los jugadores ya saben lo que hay. No se puede navegar por el campo. Necesitamos vernos en el vestuario y que todos veamos lo que quieren de verdad", zanjó.