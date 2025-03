Alejandro Menéndez: "No nos estamos maltratando en que hemos perdido, sino en buscar soluciones"

Alejandro Menéndez, entrenador del Racing de Ferrol, aseguró que el equipo sigue trabajando para buscar soluciones. Está convencido de que están haciendo todo lo posible para mejorar la finalización, que es el gran problema del equipo. Además, insistió en que tienen que mejorar en las áreas para conseguir ganar.

Bajas: "La de Erick (Cabaco), que ya es la sabida, y Luis (Perea), que todavía no está recuperado. Hoy tuvimos la de Manu Vallejo por un virus".

Nueva oportunidad para romper la mala racha: "El partido de mañana hay que ganarlo. Ese es nuestro pensamiento. Llevamos toda la semana trabajando en ganar, corrigiendo errores e intentado saber lo que hacemos bien y lo que no dejamos de hacer tan bien. Hemos insistido mucho en la finalización, en competir e ir a por el partido".

Lo más importante para ganar: "Primero hay que corregir errores puntuales que te llevan al traste. Fue el caso del sábado pasado en el que hicimos 25 minutos buenísimos y los tiramos por una acción individual dónde no es común esa situación. No se repiten esas situaciones, sino que son dispares. A partir de ahí, mejorar el gol. Creo que la base primordial es marcar. Siempre que hagas gol y te pongas por delante, o sepas que lo puedes hace, lo otro se va disipando".

Posible cambio de dibujo: "Los errores son muy diversos. Unas veces a balón parado, otra de un penalti, otra de un balón lateral... Eso no te lleva a decir que es por hacer x cosa. Hemos hecho cuatro fichajes, todos son ofensivos. No podemos quitar una figura ofensiva cuando necesitamos ganar. A partir de ahí, de ir ganando, jugar un poco con ese cambio de dibujo. No me lleva nada el pensar que con cinco no me iban a hacer los goles que me hicieron. Antes de llegar yo se jugaron con muchos dibujos y los resultados fueron dispares. Ninguno ha dado la seguridad de que cambiando a otro modelo gano en el aspecto defensivo".

El trabajo del aspecto mental: "Quiero recordar que el equipo lleva todo el año ahí y eso es un desgaste mayor. Desde mi llegada, que fue después de un 6-0 y en la que venían de una dinámica parecida. El desgaste para los jugadores es muy grande. Es un equipo que está acostumbrado a estar en esa zona y se recupera bien entre comillas para afrontar la jornada siguiente. Es fundamental estar hablando mucho con ellos. No sólo hablar, sino en forma de vídeo de mejorarlos. Hay que buscar que piensen en el partido, en el proceso, en lo que hay que hacer una acción, en el rol... A partir de ahí, tratar de darles mucha confianza y tratar de fortalecerlos mentalmente".

El mantenimiento de la motivación en esta mala racha: "La motivación es no pararse, mejorar, trabajar en mejorar, seguir trabajando e intentar no caer en errores pasados. No hay secreto. Es seguir teniendo fuerza, darle calidad al entrenamiento y que sigan creyendo en sí mismos. Al final, hay que romper esa barrera de ganar dos partidos seguidos y ver la luz. Ya hemos hablado de todo eso y es que ha pasado de todo. Hemos tenido todo tipo de adversidades y el equipo sigue trabajando. No nos estamos maltratando en que hemos perdido, sino en buscar soluciones".

Posibilidad de jugar con dos puntas: "Álvaro Giménez está para ser titular. Como ya he dicho, soluciones todas. Un poco la idea de trabajo es que entiendan que todos pueden jugar. Si ya marcamos un poco la alineación el miércoles o el jueves, entiendo que por muchas circunstancias algunos jugadores caen. De esa manera, la calidad del entrenamiento cae. Intento tener una filosofía hasta el domingo, todos pueden ser titulares".

Cambio de entrenador del Eibar: "Es cierto que ha cambiado de entrenador. Es su filosofía, su idea, es llevar mucho el balón a las bandas y llegar con mucha fe al área. Quizá juega con un poco más de construcción. Su idea sigue siendo la misma".

Jugador diferencial: "Por números nos falta ese jugador diferencial, pero eso no quiere decir que no lo tengamos. Creo que no hacemos nada peor que lo que hacen los rivales. Tenemos muchas cosas mejor, pero el diferencial es concretar todo eso en gol. No sólo en un jugador, sino en varios. Vemos el Eibar que un delantero tiene cinco goles, otro cuatro, incluso el que no juega también. Está ahí la diferencia. Trabajamos para que aparezca ese jugador. Intentar que todo eso que hacemos bien sea vea haciendo gol y ganando un partido".

¿Frustación por la situación?: "He venido a intentar salvar al Racing. Los resultados no han cambiado, pero vamos a analizar el trabajo al final. Luego, en el proceso del contenido, cada un tiene una opinión.Yo sabía adónde venía. Soy un tío currante. A mí nunca me han venido bien dadas. Dónde he estado es porque lo he conseguido a base de trabajo. He venido a trabajar con todas las dificultades del mundo. No estoy frustrado. Es una situación que tenemos enquistada en buscar esa premura de ganar, pero somos capaces de reflejar lo que queremos hacer y de hacérselo llegar a los jugadores. Hay más soltura en los entrenamientos y en algunos minutos del partido, pero todo viene por no hacer gol. Todo cambia si cuando tienes las oportunidades, marcas. Hemos demostrado que somos capaces de competir, pero necesitamos estar mejor las áreas".

Grupo unido: "Están trabajando como si estuvieran en mitad de tabla o quisieran entrar en playoff. No quiero decir una cosa que no es. Es verdad que pierde partidos por fallos, pero el equipo trabaja bien. El equipo refleja en los entrenamientos y en la mayoría de los minutos de los partidos lo que trabaja. Creo que desde el punto de vista de cuerpo técnico, si eres capaz de reflejar una idea eso se está consiguiendo. No se están consiguiendo los resultados, que es lo más importante.

Sobre el rumor de la pelea: "No ha ocurrido nada en el vestuario del Huesca. Es más, esos dos jugadores están tomando café todos los días. Se llevan de cine. Eso es la parte oscura que aparece cuando un equipo no va bien. Desde adentro, no hay nada de eso. El grupo se lleva bien. Si nos da o no nos da para ganar más partidos, eso es otra cosa. En una situación que es fácil descomponerse, el grupo trabaja. Están ahí las imágenes. El otro día, en el minuto 96 hacen esfuerzos de querer ir a apretar. Sigue trabajando. El contenido del juego lo tiene. No sé si lo comentó hoy el entrenador del Eibar, que si no nos juntamos nos va a hacer daño. Hemos tenido herramientas para llegar más arriba. Estamos fallando en tener precisión dentro del área".

La suplencia de Jesús Ruiz: "El cambio del portero obedece a la gestión del entrenador".