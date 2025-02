Alejandro Menéndez: "El equipo tiene que plasmar contra el Levante todo lo que se ha entrenado"

Alejandro Menéndez, entrenador del Racing de Ferrol, comentó en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Levante que espera que su equipo plasme en el campo todo lo que ha entrenado esta semana. Además, aseguró que enfrente va a estar un rival muy compacto, pero al que pueden sorprender a través de las acciones de estrategia.

Bajas: "Creemos que a Puric lo pisó Luis (Perea) sin querer. Simplemente un pisotón. El equipo está igual que la semana pasada. Brais (Martínez) creo que se puede incorporar la semana que viene, igual que Álvaro (Giménez). Los demás están todos al cien por cien"

Insistencia en la forma física: "La primera idea que busco en los entrenamientos es que haya calidad, buenos esfuerzos, buena intensidad y volumen de trabajo. Cuando acabe la tarea, que hubiese todo eso aunque fuesen trabajos tácticos. Si el equipo está bien, precisas más los pases y no hay tantos errores. En este tema, el equipo está bien. En estos diez entrenamientos hemos trabajado bien. El equipo ha evolucionado y tiene la idea cogida. Los entrenamientos han sido ricos en ganar intensidad, esa tensión que se necesita para llevarlo luego al partido. Vamos a ver si el lunes somos capaces, durante la mayoría de los minutos, de mantener esa idea".

¿Cómo te gustaría que jugara el equipo?: "Quiero un equipo que se vea su idea. Que tenga un sello personal. Quiero trabaje mucho en defensa, que lo hagan todos, que sean compactos e intensos. También quiero que provoque el error del rival intentando presionar. No quiero que sólo sean duelos individuales. Igual que todos van hacia arriba, que todos vayan hacia abajo. Hay que intentar que se mantengan juntos en los tres bloques que hay en el campo. Con balón, los mismo. Para ganar tienen que ocurrir cosas. Tienes que llegar arriba, buscar esa idea de poder llegar a los últimos treinta metros combinando o con transiciones. Esto es lo que se trabaja. El modelo es poder combinar más o jugar en transición. Hay que intentar que todos pisen más el área o que se llegue con más comodidad para que haya mayor precisión. Los goles son puntos".

Sobre el Levante: "Es un equipo difícil, más en casa. Lleva casi un año sin perder. Es un equipo compacto y muy hecho. Sabe a lo que juega. Tiene lo más difícil, mucha calidad arriba. En esa idea de jugar como equipo, arriba tienen jugadores de lo mejor de la categoría".

Posibles incorporaciones: "Yo creo que tenemos muy buenos futbolistas. Es verdad que no tienen su mejor versión. Uno de los trabajos que yo quiero hacer es ganar su mejor versión. Quiero que vuelvan a ser los jugadores que destacaron en un momento ya fuera en otros equipos o aquí. Quiero que sean un buen equipo. A partir de ahí, hay que reforzar algunas zonas. Estamos en ello. No hay equipo en Segunda División que no esté buscando conseguir fichar a alguien. El club está trabajando en eso. Vamos a esperar al lunes porque sabemos lo que queremos fichar, pero es una tontería hablar de nombres sin saber si pueden venir".

Motivación extra por ser el primer equipo en ganar esta temporada en el Ciutat de València: "Nosotros lo basamos en que si hacemos bien las cosas tenemos posibilidades. Entonces, mirando un poco para nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Hay que estar acertados tanto con balón como sin balón. Hay que hacer un buen partido. Aunque sea un equipo que no ha perdido en su campo, a medida que transcurre el tiempo tiene que llevar ese momento. Quiero pensar que somos nosotros. Tenemos que ser muy contudentes. Hay que defender bien, muy concentrados y estudiar bien al rival. El equipo, en la puesta en escena de lo que queremos el lunes, toda la semana ha estado muy bien. Hay que hacer la escena real y ver que somos ese equipo que ha entrenado. Hay que añadir el escenario y la realidad. Ahora son los futbolistas los que tengan que compactar todo".

La importancia de la estrategia: "Todo es importante. Todos los equipos suelen hacer unas cosas mejor que otras, pero hay que trabajar todas. A nivel de estrategia tenemos cosas buenas y nuevas. El rival no las puede estudiar por lo que es un punto a favor. Tanto en el trabajo táctico como en el estratégico del balón parado, hemos añadido más cosas de las que ya había. Hemos hecho goles a balón parado. Puede ser un punto desquilibrante. Todos sabemos que esto se ajusta muchísimo y el que logra acertar en el área, se lleva el gato al agua".

Sobre Julián Calero, entrenador del Levante: "Hay ciertas cosas que va a saber porque trabajamos juntos en el Real Madrid. Sabe por dónde trabajo. Uno va cambiando su filosofía año a año. Evidentemente, yo voy añadiendo cosas. Dentro de la misma idea, la evolución no es la misma. El jugador, a nivel individual, añade matices. No todo es previsible. Hay cosas que podrá intuir y otras que podemos sorprender".

Tiempo extra para preparar el partido: "Nos ha valido un montón hacer cinco sesiones más. Además, de las cinco sesiones, fuertes hemos podido trabajar cuatro bien. Hemos podido desdoblar la sesión del lunes porque al no jugar, ya no es regenerativa sino que hemos hecho un volumen muy grande de trabajo e intensidad. Eso lo hemos repetido el resto de la semana. Hoy se ha bajado en volumen, pero ha habido intensidad. Mañana simplemente es activación. Se ha aprovechado bien el tiempo, pero se tiene que ver el lunes".

Diferencia de rival para debutar: "El calendario es el que es y hay que afrontarlo como viene. El equipo ha trabajado con mucha fe, creyendo en la idea y la ha recepcionado bien. Esos muy importante. La capacidad del rival, el talento y el rendimiento que está dando es muy superior al del Burgos. Sólo por números. Al final, se afronta con la misma idea de competir, de saber como puede ir el partido y qué te puedes encontrar. Como he dicho antes, nos vamos a encontrar un rival difícil ante el que no te puedes permitir una laguna. Hay que estar muy entero y saber que te va a exigir mucho a nivel de intensidad. Son una suma de cosas que hay que tener como equipo poder sacar algo. No estás pensando en que es un rival más difícil. Piensas en ti, sabiendo lo que te vas a encontrar. Vamos a encontrarnos un equipo con mucho acierto. Por lo que nosotros tenemos que estar por encima de ese acierto".

Conversación con Álex: "Álex es un chico, que a parte de ser el capitán, siente mucho la situación del club. Estoy hablando con todos. No quiero dejar de hablar con nadie. Con él he hablado muchas veces sobre lo que hay que hacer como capitán, de la información que me pueda dar para poder trabajar. También me permite saber que percibe el vestuario y que sensaciones hay".

Posible de debut de Naïm García: "He hablado con él y me dice que está para jugar. Yo creo que, par que dé calidad en el partido todavía le falta un poquito. Los partidos son diferentes a los entrenamientos. Vamos a ver si va a entrando poco a poco y aporta ese desequilibrio. Ibntentamos que esos jugadores que juegan arriba busquen cosas, como unos contra unos, desbordes, tiros, centros... Trato de que en el ataque no haya un solo protagonista, sino varios acompañando la jugada. No busco sólo acciones limpias como desborde y tiro, sino posibles rechaces. Voy hablando un poquito con ellos. Le falta un puntito para entender lo que él puede dar. Para ello, hay que ir dándole minutos. Seguro que nos va a aportar un mejora sobre lo que tenemos actualmente. Les he dicho a los atacantes que tienen que ocurrir cosas, no sólo con balón sino sin él".

Preparación psicológica para este partido: "La sensación que tengo es la de como si hubiéramos empezado de cero. Ven un trabajo diferente y ellos mismos se ven con más frescura. En la frescura está en que se ven positivos, en que están confiados en lo que se puede hacer. Ven que se relaciona la idea que yo he traído con sus cualidades. Veo un equipo que para nada tiene esa mochila que le pesa por los malos resultados, de muchos goles en contra. Por supuesto, les he dicho que ellos tiene que poner de su parte. No sólo tienes que hacer lo que el entrenador te diga, tienes que tener tú una toma de decisiones. Sino te dan el balón, tienes que seguir. Hay que buscar otra solución porque no sólo los delanteros tiene que pisar el área, sino que tiene que hacerlo tres. Si pasa eso, suceden más cosas. Hay más porcentajes de hacer más goles. No hay una varita mágica. Hay que defender todos y a la hora de atacar, en su medida, también. Si algo no funciona, cambiarlo".

Insistencia en el trabajo sin balón: "Hay que ponerse en el escenario y hacer valer todo el trabajo. He visto que los entrenamientos han ido muy fluidos. La idea la entienden. Les pides que jueguen por dentro y sabes lo hacen. Es muy importante la movilidad. Si no te mueves, no puedes combinar. Al final, si el balón se atasca en el segundo pase, pierdes el balón. Hay que intentar que haya mucha movilidad. Es la base para tener el balón".

Situación de David Carballo: "No he hablado con él, pero si con el cub. Estamos en todo. Hay cosas más importantes y otras menos importantes. Es un chico que tiene ese escenario, que entrena con el primer equipo que es un máster. Es cierto que tiene que jugar. Hemos hablado sobre eso y vamos a tomar una decisión que ya se verá cuál será. El crío está con una mirada cercana para que no se estanque y progrese".