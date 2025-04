Alejandro Menéndez, entrenador del Racing de Ferrol: "Se vuelve a repetir que no somos capaces de rematar la faena y de sacar un punto"

Alejandro Menéndez, entrenador del Racing de Ferrol, reconoció que un error les volvió a penalizar y evitar puntuar. Además, aseguró que tuvo "cuatro oportunidades claras, pero que al equipo le faltó convencimiento en esas acciones y eso se nota".

Valoración del partido: "La valoración es de primero contra penúltimo. Todo el juego ha estado muy igualado. Hemos competido hasta el final. Se repite que un error nos lleva a no puntuar. En las ocasiones que hemos tenido, hemos estado pocos convencidos como las de Nacho o de Fran Manzanara. Nos está faltando ser más contundentes. El equipo ha dado la cara contra el líder. Ha manejado un primer tiempo con una gran trabajo defensivo. Después del gol, en la segunda parte, el equipo ha asumido riesgos y se ha ido arriba contra un equipo que tiene mucho control de balón y te obliga a dejar muchos espacios. Se vuelve a repetir que no somos capaces de rematar la faena y de sacar un punto".

Más de seiscientos minutos sin marcar: "Cuando hay veces que se hablan de otras cosas como si cometes un error o te pones con un resultado en contra. Siempre digo que nos penaliza la falta de gol. A partir de ahí tienes tu oportunidad, si no la aprovechas mal. Eso te penaliza mucho si estás abajo. Es lo que nos falta. Hay que intentar buscar más el gol como he comentado otras veces. Buscando llegar por fuera, pero no tenemos ese punto de calidad o acierto para rematar".

Falta de agresividad: "Creo que los jugadores tienen diferentes cualidades. Naïm es un gran pasador e intenta desbordar. Heber es otro gran pasador, pero no driblador. No son jugadores que sepan jugar sin balón e ir al espacio. Hacen cosas con el balón, el pase y el tiro. Quizá no es que sean malos jugadores, pero nos falta ese punto de velocidad y timing para marcar. Es un tipo de calidad que no tenemos y que los demás equipos si tienen".

Papel de Álvaro Sanz: "Creo que las cosas hay que analizarlas con un proceso largo. Cuando algo no funciona es un proceso de varios partidos. Ahí Álvaro Sanz no ha dado mucho en varios encuentros. Nos ha dado llegar mucho más arriba. Ese enlace con los extremos lo ha hecho bien. Es un chico que como medio volante llega bien a los espacios. Hoy ha estado menos vistoso en eso, pero nos da equilibrio".

Jugar con dos delanteros: "El equipo está bien. En el segundo tiempo hemos tenido seis u ocho robos ante un equipo que no pierde el balón. Luego está circular bien el balón. A un equipo como es el líder le hemos creado cuatro ocasiones claras de hacer un gol. Por meter más jugadores de arriba, no te va funcionar. Dejar de tener un jugador entre líneas no te permite llegar. Hay que acertar en esas cosas. Creo que el equipo ha competido hasta el final ante el líder. Para nada me alegra el resultado y me da rabia que el equipo no tenga recompensa".