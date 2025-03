Alejandro Menéndez, entrenador del Racing de Ferrol: "Vamos a esperar que el Málaga tenga un pico hacia abajo y aprovecharlo"

“Ahora mismo para nosotros este es el partido más importante”, señalaba Alejandro Menéndez poco antes de poner rumbo a tierras malagueñas y buscar un triunfo que haga bueno el empate firmado ante el Eibar en jornada anterior. Sin mirar la clasificación, el técnico racinguista y sus pupilos han seguido trabajando en su particular viacrucis esta campaña: su falta de gol.



“Sabemos que ese debe está ahí. No hay que perder de vista lo que es el trabajo de la semana, el planteamiento que vamos a tener mañana. Hemos trabajado mucho, no sólo en la parte final, si no también en la de creación”, comentaba el preparador asturiano, “como llegar más, las hemos entrenado, ha estado presente todos los días”. Ahora resta comprobar si, ahora sí, lo ensayado fuera del escenario se convierte en realidad ante el Málaga de Pellicer.



El primer peldaño en esta escalera hacia el triunfo está en ese marcador inicial en “defender bien para a partir de ahí intentar construir cosas y desde el 0-0 sacar el partido”. El de esta tarde y todos los que le restan a un Racing buscando cualquier grieta para tomar aire en la zona baja. Lo intentó Menéndez ante los armeros con la casi inédita dupla de Giménez y Jauregi, un tándem al que no cierra la puerta.

“La gestión del entrenador es manejar todas las variantes, hay un plan A y luego un plan B. La incorporación de los lesionados –el más reciente Manzanara– nos van dando muchas más alternativas, como es el caso de dos nueves, un media punta, otro medio centro... Eso es lo que hace que en muchos momentos se vean alineaciones muy dispares, pero siempre buscando lo mejor para cada partido y rival”, cuenta Menéndez.



Y para el de esta tarde, el asturiano, además de esperar lo mejor de sus jugadores, espera también a un Málaga que no pase por su mejor momento. “Es un equipo de mucha gente joven, mucho margen de crecimiento y en ese recorrido tiene muchos picos. Tiene cosas para mí de equipo top: jugadores ofensivos, muy buena transición, muy intenso, roba y tiene eficacia... Y luego tiene otras que no son tan buenas, un poco por la inmadurez, que a veces te cuesta irregularidad en los resultados. Vamos a esperar que sea ese Málaga, con pico hacia abajo y podamos aprovecharlo”.