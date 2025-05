Alejandro Menéndez, entrenador del Racing de Ferrol: "Igual lo justo era el empate, pero hoy cayó a nuestro favor"

Alejandro Menéndez, entrenador del Racing de Ferrol, se mostró contento por la victoria de su equipo ante el Cádiz. Indicó que, al contrario que en otras ocasiones, la suerte, que otras veces le fue esquiva, hoy les benefició. Además, también felicitó al equipo juvenil por lograr el ascenso a División de Honor.

El triunfo: "Es importantísimo este tipo de victorias. El camino es rocoso y uno va sufriendo con los malos resultados. En otros partidos, con esfuerzos buenos en los que no tuvimos premios y hoy hacemos una victoria en casa que no dejó de ser sufrida, que era lo previsto. El equipo fue constante y con esa insistencia logramos el gol, que nos da tres puntos".

Lanzador del penalti: "Nosotros tenemos un protocolo en el que el lanzador es Señé. Detrás puede ser Álvaro Giménez, Raúl, que está lesionado y luego, si está en el campo, puede ser Chiki. Entre ellos hablaron. Entre las dudas de Señé, de que no se veía bien para tirarlo, lo gestionaron. No tiene nada que ver con que la gente coreara el nombre de Chiki".

La personalidad de Chiki ante los abucheos: "Tuvo la personalidad de tirarlo si Señé no se sintió seguro. No había muchos más para lanzarlos. Estaba Álvaro Giménez, que también andaba con muchas dudas en cuanto a los penaltis. No es fácil tirar un penalti así. Hay que tener mucha personalidad y frialdad en la ejecución. Después estaba el añadido de que no tenía la gente a su favor".

Menos es más: "Ahora los equipos ya nos conocen un poquito con esa idea de tener a tres por dentro, donde entre líneas hacemos daño. El Cádiz comprimía mucho el centro del campo y eso hacía que fuese un partido muy táctico. De hecho, la primera parte fue muy plana en cuanto al juego. Quizá algunas entradas por banda, algunas llegadas por pérdidas de balón... La segunda con los cambios se activó todo. Hubo más llegadas, quizá por la insistencia de querer ir a por el partido y de no cometer errores. Los dos equipos estábamos para ver quién cometía el error y aprovecharlo. Creo que los cambios avivaron algo el juego y las llegadas. De hecho, de ahí salió el penalti. Creo que el Cádiz tuvo un arreón de diez minutos que nos metió en el área. Después volvimos a tener el dominio en el medio campo con el trabajo defensivo muy bien controlado. Luego, al final, ellos volvieron otro arreón que tuvieron esa ocasión al palo. Igual lo justo podía ser un empate, pero otras veces no cayó a nuestro favor y hoy sí. Hay que disfrutar de esta victoria".

Cambio de Correa por Dorrio: "La verdad es que el cambio fue porque Róber se sentía muy justo de fuerzas. Ahí es donde asumimos los tres cambios para no tener dudas de que había gente tocada y fueron más cambios para aportar frescura que tácticos".

La sustitución dio más profundidad: "Lo que pierdes por un lado lo ganas por otro. El riesgo de que Josu jugara ahí, lo hacemos mucho entrenando. A veces cuando tenemos a mucha gente lesionada como es el caso, probamos a esta gente el día a día por si ocurren esas cosas".

Importancia de Manzanara en el equipo: "Él es un 'stopper', un mediocentro que maneja muy bien esas líneas de pase con los puntos. La idea de que querían jugar mucho con Brian entre líneas lo leyó muy bien. Es un jugador que se especializa en eso. Está en un buen momento y que al final, ayudado por todo el equipo, ha hecho un gran partido".

Los resultados llegan tarde: "Yo me lamento mucho porque hubo momentos claves como el partido del Córdoba en el que hicimos mejores partidos que hoy y no conseguimos los puntos. Teníamos que haber llegado por méritos con más puntos en el casillero. Creo que todos hemos vivido ese proceso y la verdad es que me da mucha rabia porque trabajamos mucho. No van simplemente a entrenar, sino a intentar mejorar y a buscar competir. Ahora mismo lo estamos consiguiendo no sólo con el juego sino con resultados más positivos".

Sin premio en la estrategia: "Llevamos muchas jornadas al límite y de haber hecho más goles. Eso es parte del entrenamiento y de que los jugadores quieren. No hemos conseguido ningún gol, pero sí que tenemos un balón parado que en el momento en el que el rival se descuide hacemos daño".

Felicitación al juvenil por el ascenso: "Quería felicitar al equipo juvenil el ascenso. Yo estuve muchos años en formación y me gustaba que el entrenador del primer equipo reseñase eso. Alguna vez he ido a verlos. Forma parte de lo que tiene que hacer el entrenador del primer equipo cuando tiene tiempo. Entiendo que los jugadores del juvenil, vean al técnico del primer equipo sea una motivación".