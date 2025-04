Alejandro Menéndez, entrenador del Racing de Ferrol: "Hoy se demuestra que cuando haces un gol cambia todo a favor"

Alejandro Menéndez, entrenador del Racing de Ferrol, se mostró muy contento por la victoria de su equipo ante el Eldense, ya que ve recompensado todo ese trabajo que realizan sus futbolistas. De igual manera, agradeció el esfuerzo de la afición de acudir a A Malata a pesar de que ni la situación deportiva ni el clima acompañaba.

Valoración del encuentro: "Primero agradecer, en un día como hoy y después de mucho sufrimiento y haber merecido antes la victoria, a la afición por todo su apoyo. La iniciativa de venir, apoyar y estar ahí alentando al equipo es muy de agradecer. Hemos hecho un buen partido. Ha habido un primer tiempo donde hemos estamos muy sólidos en defensa, donde hemos encontrado espacios por dentro y llegábamos bien. Después, en el segundo tiempo, detectamos que ellos estaban muy estirados, sobre todo por su parte derecha, donde caía Señé y estaba Heber. A partir de ahí, generamos muchas ocasiones. Con el gol ganamos confianza. Tuvimos muchas recuperaciones de balón, muchas llegadas por fuera y muchas ocasiones. Merecimos el segundo gol. Luego defendimos bien. Era un equipo muy bueno a balón parado y que tenía unos números increíbles, pero supimos sufrir y agarrarnos al marcador. Partido muy completo y nada fácil".

Controlar la ventaja: "Muchas veces lo hablamos aquí de que suceden cosas cuando tienes ocasiones y no marcas y eso cambia todo. Hoy eso se demuestra porque haces un gol y cambia a favor. El equipo se asienta más, llega más arriba, genera más ocasiones. Al final, es otro partido. En otros momentos, el partido evolucionó de otra manera, pero el no hacer gol cambió a favor del rival. Hoy no ha sido así. El gol hace que todo lo que veníamos haciendo bien acabe en una victoria y merecida".

Primera victoria en casa: "No me siento bien porque el equipo está donde está. Para mí no es merecido dónde está. No sé si al final del campeonato se podría librar o no, pero el equipo merecía tener seis o siete puntos más. Estoy feliz por la afición y porque el equipo, en esta situación, sigue trabajando muchísimo, sigue dando todo lo que tiene y entrena toda la semana para mejorar. Hoy ese trabajo acaba en esos tres puntos, que a veces parecen imposibles. Que la afición, que ha apoyado muchísimo, vea que el equipo sigue ahí. Con el deseo de demostrar que trabajan para el equipo, para una camiseta, para un escudo y para darle alegría a la afición".

Merecimiento del segundo gol: "Haces el primer gol y todo lo que estás elaborando y defendiendo desemboca en que te sueltas, ganas confianza y atrevimiento. Tienes más llegadas, con más gente. Ganas más duelo o robas más balones. Al final, te conviertes en un equipo diferente al que venimos viendo".

Hacer mucho daño por dentro: "Nosotros sabíamos que entre líneas dejaban muchos espacios, sobre todo por su perfil derecho. Entre su lateral e interior había muchos metros y la idea era aparecer por ahí. Ellos eran muy presionantes sobre centrales o mediocentro, pero a partir de ahí generaba una franja de espacio que era la que tenían que aprovechar Álvaro (Sanz), la caída de los interiores para dejar el balón cara. A partir de ahí, progresábamos mucho. De ahí han venido todas nuestras ocasiones".

Mantener la calma en los últimos minutos: "La verdad es que por semana mejoramos cosas. Esa idea de estar muy juntos, recuperar, salir con un jugador ofensivo y desplegar la hemos trabajado mucho. Hoy se ha reflejado en muchos momentos. El equipo no ha tenido errores. Hay esa última, que es un susto, pero queda en anécdota. Algún día había que tener un poquito de suerte. El equipo ha estado sobrio y entero, tanto con el empate como cuando nos adelantamos. En esa heroica que tienen todos los equipos, en los últimos cinco minutos, cuando van perdiendo, con un Eldense con tres delanteros se mantuvo con seguridad".

¿Miedo por los tres delanteros?: "En esos momentos, nosotros veíamos que podíamos ir al segundo gol, pero no llegó. Es cierto que luego el partido se abrió un poquito, pero no he tenido dudas. Siempre está la nube de no tener un error individual, pero en esta ocasión no fue el caso".

Posibilidad de jugar con tres centrales: "No, porque Aleksa (Puric) tuvo alguna molestia donde Naldo llevaba toda la semana con molestias. Entonces, estábamos a ver lo que aguantaba Aleksa y también a ver lo que nos aguantaría Naldo con el cambio. De alguna manera, si metíamos tres se podía fastidiar un poco la cosa. Aleksa iba aguantando y desde ahí decidimos meter a Aitor (Gelardo) y quitar a Fran (Manzanara), que tenía tarjeta, para aportar frescuras y hacer ayudas a los centrales".

Ambiente en el vestuario: "Hemos ganado un partido y la cosa cambia. Las personas tienen esa sensación de que no se consiguen las cosas a pesar del esfuerzo. Hoy han salido las cosas y al final hay más alegría. Está claro, que aunque sólo haya sido una victoria la semana se afronta de otra manera".