Aldebarán y Narón juvenil ganan y siguen en cabeza

En la recta final de las competiciones autonómicas, tanto las formaciones sénior como las de base locales afrontaron una nueva jornada de competición en la que tanto el club Narón Volea como el Aldebarán de San Sadurniño consiguieron sumar nuevos triunfos a su casillero. No fue este el caso, sin embargo, de la formación absoluta de la entidad azulona, puesto que en esta decimotercera jornada midieron fuerzas con el líder Teis.



Las de Primera División, novenas, poco pudieron hacer ante su rival, cuajando su mejor actuación en la segunda manga (25-14,25-18 y 25-15). En las citas juveniles, triunfos tanto para los deportistas del Aldebarán de Primera como para las naronesas de Segunda. Los locales siguen líderes de la competición tras doblegar al Emevé (3-1), mientras que las naronesas figuran también en puestos de privilegio tras ganar al Liceo (3-1).



También de la mano naronesa llegó la victoria en las competiciones cadetes, en las que las amarillas no tuvieron dificultades en vencer al Oleiros para ocupar la segunda posición en su grupo de Tercera en esta penúltima jornada de esta fase. Por su parte, el Aldebarán plantó cara al Emevé, tercero, si bien los de Lugo hicieron valer su mayor experiencia para ganar (0-3). Las buenas noticias continuaron también en la ligas infantiles, con prácticamente un pleno para los locales. Así, en Primera masculina, el Aldebarán se mantiene segundo tras imponerse a los de Lugo (3-1), en un choque que comenzó tranquilo para los locales pero que los visitantes fueron apretando.



En Segunda femenina, el Narón ganó a su rival por el liderato, el Liceo, en un igualado encuentro que deja a las locales como favoritas para hacerse con el título (3-0). Doble triunfo también de sus compañeras ante el Calasancias C y D, si bien la otra formación naronesas cayó ante el grupo herculino D.