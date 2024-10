Ajedrez a ritmo lento en el XXI Torneo Sub 2.400

El local del Grupo Bazán acogió el pasado fin de semana el Torneo Sub 2.400, de carácter autonómico y puntuable para el Elo de la Federación Internacional de Ajedrez, en el que se disputaron partidas clásicas, posibilitando a los jugadores extender sus duelos durante más de una hora.



Entre los veteranos, quedaban en segunda y tercera posición los anfitriones José Manuel Tenreiro y Juan Rodríguez. En categoría sénior, fueron primero y tercero Josué Fernando Camargo y Ángel Oreste Ceregido, de la Escola Ferrolá, con Jorge Souto del Circulo Ferrolán de Xadrez ocupando el segundo puesto.



Este último club despuntó en los grupos juveniles: se impuso en sub 18 Alexander Sagradov; en sub 14, Martín Arzúa y Diego Barreiro eran segundo y tercero; en estas mismas posiciones terminaron los sub 12 Hugo Antón y Álvaro Arzúa, respectivamente, y en sub10, Manuel Fernández quedó segundo. Por otro lado, en sub 16, fue tercero Pablo Garrido, de la Escola Ferrolá.