Los ajedrecistas de la comarca se citaron en Cabanas y Culleredo

Fin de semana abultado para los ajedrecistas de la comarca, que en el primer día del mes de diciembre acudían a las citas del II Torneo de Cabañas y el también II Open Internacional José Antonio Ferreno.



En la competición de proximidad, celebrada en la Escuela Laica de Cabanas, cosechaba buenos resultados los aspirantes locales: los más jóvenes del Circulo Ferrolano de Ajedrez se impusieron en buena parte de las categorías de base, algunos ascendiendo también hasta lo más alto de la tabla general.

Hugo Antón se subió al podio cabanés en tercera posición –4,5 puntos–, siendo a su vez el mejor entre los participantes sub 18. De cerca le siguió su compañero Martín Arzúa –4 puntos–, cuarto y el premiado en categoría sub 16. El más benjamín de los ganadores sería Nuno Moro, quién obtuvo los mejores resultados de edad sub 10.



Por otra parte, el primer jugador veterano de la clasificación fue Juan Rodríguez, del Grupo Bazán, que se colaba en el “top 20” del torneo.



También el domingo harían acto de presencia en el Club Escuela Ajedrez Culleredo los deportistas del Circulo Ferrolano, terminando tres de ellos entre los diez mejores del exigente encuentro: en cuarta posición Mariano Ortega –6,5 puntos–, en octavo Roque Bouza y en décimo lugar Lorenzo Gónzalez –ambos con una puntuación de 6–.

El Círculo Ferrolano de Ajedrez, representante de la Comisión Delegada nacional

Asimismo, desde la semana pasada la Comisión Delegada de la Federación Española de Ajedrez cuenta con presencia local. En la última junta electoral que celebraba el organismo se revalidaron sus distintas membresías, este año sumándose a la aprobada candidatura autonómica de la Federación Gallega la del Círculo Ferrolano de Ajedrez, postulado como uno de los posibles integrantes del estamento de entidades deportivas, siendo finalmente uno de los cuatro clubes escogidos en todo el territorio español.

Por otro lado, uno de sus jugadores, Walter López, fue a su vez elegido como representante en la Asamblea de deportistas de Galicia.