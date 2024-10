Aitor Gelardo: “Este tiene que ser un año importante para mí y para el club”

“Me sentí otra vez jugador”. Es lo que contaba Aitor Gelardo sobre la muy atesorada oportunidad que se le concedía el pasado sábado en Cartagonova, la de formar parte del once titular para paliar la ausencia de Bebé en la banda izquierda. Las dos últimas citas ligueras, las más dulces hasta ahora para la escuadra verde, han coincidido con los mejores minutos de un joven jugador que considera que, antes del partido con el Albacete, “a lo mejor no di lo que necesitaba el equipo”.



Su llegada al Racing Club de Ferrol venía precedida por un verano en el que asumió la responsabilidad de mantenerse a tono por su cuenta. Desde entonces, el trabajo realizado en unísono con sus compañeros y el ‘míster’, le han permitido estar casi al cien por cien. “En Villareal no partía de muchos minutos, y al venir aquí he ido entrando poco a poco, que eso al final me ha dado confianza, y es verdad que ahora me siento cómodo”.



Esas buenas sensaciones fuera de la competición culminaban la semana pasada, “bonita” para un joven jugador que, viendo su posible titularidad sobre la mesa, tuvo que dar más de sí en los entrenamientos a fin de postularse como el mejor candidato, frente a alternativas como Manu Vallejo, mencionó Gelardo. “Venía de mucho tiempo de no participar como titular, entonces eso es un plus de motivación y la verdad que me sentí muy a gusto”, relató.

El partido contra el Cartagena es ahora uno de los pequeños méritos que le acercan más a que este sea “un año importante para mí y para el club”, deseo expresado por un futbolista que espera poder seguir aprendiendo de quienes tiene al lado. Acostumbrado a estar rodeado de otros jugadores de su edad en la cantera y filial del Villareal, Gelardo llegó a un club con varios compañeros curtidos futbolísticamente, algo que ha notado “en los malos momentos”. Las palabras de ánimo en el vestuario, además de ser una novedad bien recibida, le han agradado porque “no han sido de uno o dos del equipo, han sido todos, como un bloque. Eso al final se esta reflejando en estos partidos, que estamos yendo todos a una”.

Gelardo: “Venía de mucho tiempo de no participar como titular, es un plus de motivación y me sentí muy a gusto” / F.F.



“Vamos a tope”



Sintiéndose algo más cómodo en su segunda piel verde, el deportista y los demás activos racinguistas se preparan para hacer frente a una semana cargada de retos en la que, precisamente, su disponibilidad, sea saliendo al campo desde el banquillo o el vestuario, será crucial. “Vamos a tope, al final tenemos jugadores que tanto pueden estar en el once como no estar, lo bueno de tener una plantilla con tantos futbolistas es que te vienen partidos intersemanales que tienes que jugar todos igual”.



El de este domingo, ante un Huesca difícil no será diferente, un choque que afrontan con la misma disposición de siempre –”incluso con ilusión”, compartió– pero “sabiendo a lo que juega el rival”. En este caso, saltarán al césped centrados en aglutinar de nuevo la posesión, algo que para el ex del Villareal es costumbre. “Vengo de un equipo donde siempre se suele tener el balón, y ese estilo de juego a mí me gusta“, aspecto en el que, siente, puede ser él quien ayude a otros compañeros.



Una voluntad por “sumar y apoyar” que sigue quedando patente en su polivalencia en lo que posiciones se refiere, aunque este viernes por fin revelaba que “yo siempre he jugado medio centro, de 6 de 8, es donde mejor me siento, más abierto”.