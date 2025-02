Abultada derrota del Somozas en A Ribela

“Foi unha decepción. So queda pedir perdón aos afeccionados e ao club polo acontecido. Espero que este partido sexa un punto de inflexión onde todos temos que asumir responsabilidades porque non se pode volver a repetir”, así de contundente fue Stili después de que el Somozas cayese de manera contundente ante A Sarriana en A Ribela (5-0).



El encuentro no pudo empezar peor para los verdiblancos, ya que apenas habían transcurrido siete minutos cuando Alejandro Millán logró marcar el primer tanto de la tarde. A pesar de encajar tan pronto, el cuadro visitante no bajó los brazos y trató de seguir con su plan de juego. Presionar arriba y evitar que los mejores hombres locales entrasen en contacto con el balón. Esa idea funcionó relativamente bien durante casi toda la primera parte. Además, los somocenses pudieron empatar en alguna aproximación, pero no le acompañó la puntería.



Con solo un tanto de diferencia, el partido estaba muy vivo, ya que todavía quedaba toda la segunda parte. Sin embargo, esa sensación duró muy poco, ya que “en dez minutos impropios dun equipo de Terceira Federación tiramos o partido”, apuntó Stili. Ese fue el tiempo que tardó A Sarriana en poner el 4-0 gracias a dos goles Millán, que completó su ‘hat-trick’ y otro de Azael García. Debido a esa sangría, el técnico cedeirés introdujo tres cambios para detenerla. Lo logró, pero ya era demasiado tarde. Sus jugadores no estaban.



Con ese nuevo tanto, los de Antonio Rodríguez se dedicaron a conservar la posesión y no hacer más daño a un rival herido de muerte. Sus oponentes trataron de marcar el gol de la honra. Se fueron al ataque, pero en una contra, Brais Prieto puso la daga definitiva para completar la ‘manita’.