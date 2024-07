Xunta e USC asinan un convenio para o desenvolvemento dun programa sobre o 'neofalantismo'

Aproveitar o potencial dos novos falantes para fomentar o uso do galego entre os mozos e persoas falantes doutra lingua é o obxectivo principal do convenio que na mañá deste mércores asinaron a Xunta de Galicia e a Universidade de Santiago de Compostela (USC).



A rúbrica do documento protagonizárona o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, e o reitor da USC, Antonio López, no que é a continuidade por tres anos -2024/2026- ao programa de actuacións sobre o 'neofalantismo' a través do grupo de Novos Medios da Facultade de Ciencias da Comunicación.



O acordo creará novos recursos como canle de contacto entre diferentes sectores e dará continuidade ao portal neofalantes.gal co fin de ampliar e promocionar esta web social centrada nas persoas que posúen outra lingua distinta do galego.



Trátase, en suma, de facer do idioma un vehículo de uso económico co mundo lusófono e abrir novos campos para a investigación, o emprego, a cultura, o ámbito multimedia e a didáctica sobre o 'neofalantismo', entre outros ámbitos.



O titular de Cultura, Lingua e Xuventude do Goberno galego destacou que o convenio é "un paso máis" na estratexia da Consellería "para facer máis visible o apoio do Goberno galego" á lingua propia.



Á mantenta do convenio, o conselleiro considerou que quen con outra lingua propia distinta achéganse por primeira vez ao coñecemento do galego convértense "en grandes prescritores" para poder transmitir e estender o seu uso.



Lembrou López Campos en declaracións aos xornalistas que o seu departamento traballa nun "pacto pola lingua". "Estamos nun novo escenario vinte anos despois de aprobar o Plan de Normalización Lingüística; creo que estamos nun momento no que deberiamos de empezar a falar de actualizar ese documento", afirmou.



O reitor, pola súa banda, referiuse á realidade das persoas falantes doutra lingua distinta do galego que chegan á comunidade autónoma "e queren aprender a realidade da nosa lingua para integrarse máis na nosa cultura".



O fomento da web neofalantes.gal xustifícase, apuntan desde a USC, pola importancia actual da comunicación e das redes sociais á hora de interactuar na sociedade, xa que facilitan o contacto entre 'neofalantes' de todo o mundo e axudan a fomentar o uso e lda lingua galega e a xerar negocio ao redor desta.



O convenio asinado polo conselleiro e o reitor conta con case 90.000 euros para o seu desenvolvemento, dos que 60.000 euros achégaos a Xunta de Galicia.