Taylor Swift, primera artista que ocupa el "top ten" del "Billboard Hot 100"

La cantante y compositora Taylor Swift (Pensilvania, 1989) hace historia al ocupar todos los puestos en el "top ten" del "Billboard Hot 100", lista de éxitos de Estados Unidos que cuenta con 64 años de vida.



La lista de esta semana la encabeza "Anti-Hero", el sencillo principal de "Midnights", que es el décimo álbum de estudio de Swift.



Los otros nueve espacios están ocupados por las canciones "Lavender Haze", "Maroom", "Snow On The Beach", "Midnight Rain", "Bejeweled", "Question...?", "You´re On Your Own, Kid", "Karma" y "Vigilante Shit".

La cantante ha vencido al rapero Drake, quien en septiembre de 2021 ocupó nueve de los 10 primeros lugares del Hot 100 durante una semana.



Según Billboard, la lista Hot 100 "combina transmisión de todos los géneros de Estados Unidos (audio oficial y video oficial), reproducción de radio y datos de ventas".



Este noticia histórica coincide con el anuncio de la nueva gira de Taylor Swift, "The Eras Tour", la primera en cinco años, que comenzará a partir del próximo mes de marzo en Estados Unidos y también incluirá actuaciones fuera del país.



Swift ha escrito en su cuenta de Instagram que se siente "como la persona más afortunada del mundo porque puedo llevarme de gira a estos brillantes artistas: @paramore, @radvxz, @phoebebridgers, @girlinred, @whereismuna, @haimtheband, @gracieabrams, @gayle y @owennmusic", en referencia a los músicos que la acompañarán.



"No puedo ESPERAR para ver sus hermosos rostros por ahí. Ha pasado mucho tiempo", precisó la cantante, la única mujer que ha ganado tres Grammy al álbum del año.