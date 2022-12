Robbie Williams dará en el Monte do Gozo en julio su primer concierto en Galicia

El británico Robbie Williams recalará por primera vez en Galicia dentro de su nueva gira 'XXV', con la que celebrará 25 años de éxitos como solista. El concierto tendrá lugar el próximo 8 de julio en el Monte do Gozo, en Santiago de Compostela.



Desde su irrupción como componente de la boy band Take That y con una dilatada trayectoria posterior en solitario, la canciones de Robbie Williams han acompañado a toda una generación que creció con su música como banda sonora.



El lanzamiento en este 2022 del album 'XXV' marca que hace 25 años que Robbie Williams abandonó Take That para emprender una carrera en solitario.



Un cuarto de siglo en el que ha acumulado numerosos logros, entre otros el de más de 85 millones de discos vendidos en todo el mundo o 14 álbumes número uno en el Reino Unido (por encima de leyendas como David Bowie, Michael Jackson o Elvis Presley y solo superado por The Beatles).



También el mayor número de entradas vendidas por un artista en un solo día (1,6 millones el 19 de noviembre de 2005) o su récord Guinness de 3 noches en Knebworth ante 375.000 personas en 2003.



Esta nueva gira de grandes recintos será la celebración en directo de estos 25 años de carrera, que ha dejado temas como 'Feel', 'No Regrets', 'Angels', 'Let Me Entertaint You' o 'Rock DJ'.