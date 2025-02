'Rapa’, 'As Neves', 'Honeymoon' y '+ Cuñados' lideran las candidaturas a los Mestre Mateo

La serie de televisión 'Rapa', que ha obtenido 18 nominaciones, y las películas 'As Neves' (13), 'Honeymoon' (10) y '+ Cuñados' (8), lideran las candidaturas a la vigésimo tercera edición de los Premios Mestre Mateo.



La actriz Susana Sampedro y el diseñador de sonido David Machado han sido los encargados de anunciar a los finalistas de los premios del audiovisual gallego, en un acto que se ha celebrado en el Pazo Provincial de la Diputación de Pontevedra.



'Rapa', una producción de Portocabo para Movistar Plus, ha sido la producción más votada por los académicos y optará al premio a la mejor serie de televisión junto a 'Clanes' y 'El circo de los muchachos, ambas de Vaca Films, y a 'Bipopalula', producida por Undodez para TVG.



Las finalistas al mejor largometraje, por su parte, son las películas 'As Neves' de Sonia Méndez, '+ Cuñados' de Luis Avilés, 'Honeymoon' de Enrique Otero y 'Xustiza artificial' de Simón Casal.



Tres de ellos aparecen también como finalistas a la mejor dirección, Sonia Méndez por 'As Neves', Luis Avilés por '+ Cuñados' y Enrique Otero por 'Honeymoon', completando la terna de nominados Jorge Coira y Javier Cámara por 'Rapa'.



En las categorías de interpretación, 'Rapa' ha logrado colocar a siete de sus intérpretes, entre ellos Mónica López, Javier Cámara y Darío Loureiro, como protagonistas; y a Sheyla Fariña, Adrián Ríos, Diego Anido y Miguel de Lira en reparto.



Javier Gutiérrez por 'Honeymoon' y Federico Pérez por '+ Cuñados' optan también al Mestre Mateo como actor protagonista, mientras que Andrea Varela por 'As Neves', Carmen Machi por 'Tratamos demasiado bien a las mujeres' y Lucía Veiga por 'Na gloria', al de actriz protagonista.



En reparto, junto a los actores de 'Rapa', está nominados Antonio Durán "Morris" por 'Honeymoon', en la terna masculina, y María Pujalte por 'Clanes', María Vázquez por 'Honeymoon' y Lucía Veiga por 'As Neves', en la categoría femenina.



El Mestre Mateo al mejor documental se lo disputarán 'Aurora', 'Filmei paxaros voando', 'Salvaxe, salvaxe' y 'Prefiro condenarme', cuyo guión, de Margarita Ledo y Eva Veiga, es finalista junto a Pepe Coira y Fran Araújo por 'Rapa', Roberto G. Méndez y Enrique Otero por 'Honeymoon' y Sonia Méndez por 'As Neves'.

Dentro de las categorías técnicas, Ana Míguez por 'Rapa', que repite junto a Javi Lopa por '+ Cuñados', María Liaño por 'Clanes' y Nati Juncal por 'Prefiro condenarme', que tamén repite xunto a Silvia Fuentes por 'As Neves', optan al premio a la mejor dirección de producción.



En mejor dirección de fotografía compiten Alberte Branco por 'Prefiro condenarme', Jaime Pérez por 'Rapa', Lucía C. Pan por 'As Neves' y Sergio Franco por 'Honeymoon'; y en mellor dirección de arte lo harán Andrea Pozo por '+ Cuñados', Curru Garabal por 'Tratamos demasiado bien a las mujeres', Elia Robles por 'As Neves' e Inés Rodríguez por 'Rapa'.



Adrián Pino por 'Honeymoon', Gaspar Broullón, Lu Rodríguez y Jorge Coira por 'Rapa', Juliana Montañés por 'As Neves' y, de nuevo, Lu Rodríguez por '+ Cuñados' son los finalistas, por su parte, en la categoría de mejor montaje.



Hay pleno femenino, por su parte, en maquillaje y peluquería, con Fanny Bello, que dobla por '+ Cuñados' y 'Rapa', Sonia García por 'As Neves' y Susana Veira e Bea Antelo por 'Clanes'; y en vestuario, con Alicia Dapena por 'Rapa', Maite Tailonte por 'Tratamos demasiado bien a las mujeres', María Fandiño por 'Honeymoon' y María Porto por 'As Neves'.



Al mejor sonido optan Carlos Mouriño por 'Clanes', que repite junto a Diego Staub y Pablo Rega por 'Honeymoon', David Machado, Javier Pato y Daniel Fernández por 'As Neves' y Juan Gay y Diego Staub por 'Rapa'; y a la mejor realización Adolfo Fernández por 'Recollendo músicas', Jairo Iglesias por 'Nosoutras', Marcos Nine por 'Historias de aquí' y Simone Saibene por 'Cinephilia'.



Simone Saibene repite también como nominado en la categoría de mejor comunicador junto con Estíbaliz Veiga, Juan Fuentes y Paco Lodeiro.



Ocho cortometrajes compiten además en sus respectivas categorías,'Nai', 'Platónico, plantónica', 'Pura' y 'Véxote' entre las producciones con imagen real; y 'Avetimología'. 'Eu vou conmigo', 'Noites de prata' y 'Sinapse', en la de animación.



A la mejor serie web optarán 'A moza que abortou e o contou', 'Poscoito', 'Pringadas' y 'Pulp Air', como mejor programa los candidatos son 'Cinephilia', 'Cos pés na terra', 'Nosoutras' y 'Recollendo músicas' y en mejor videoclip competirán 'Alentejo' de Baiuca, 'Hi, my love' de Sabela, 'Marimondra' de Mondra y Adela Otero y 'Quererse ben', también de Mondra.



Las nominaciones se han completado, en la categoría de mejor anuncio publicitario, con las campañas Arde LVCVS MMXIV, Cortello Club. Campaña contra a trata, Galicia sabe amar y Non pode ser máis de aquí, del Real Club Celta.



Los premiados se darán a conocer en la gala de entrega de los XXIII Premios Mestre Mateo, que se celebrará el próximo 15 de marzo en Lalín (Pontevedra).



La ceremonia estará presentada por la actriz Teté Delgado, que ha avanzado que será una gala "muy divertida y con mucho movimiento", dirigida por la coreógrafa Marta Alonso.