El ojo público | El gato cuántico del país de las vacas

Un fotógrafo de prensa, y aunque en primera instancia no lo sepa, ha elegido el dadaísmo como modo de vida. Su día a día se ve aliñado por absurdos y descabellados acontecimientos de los que no sólo es testigo, sino víctima. Detrás de cualquier fotografía que luce en un periódico, suele existir una historia rocambolesca, un hallazgo grotesco o una situación disparatada. Pero lo chocante es que no sólo los padece, las merece