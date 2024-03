Euloxio Ruibal e Joseba Sarrionandia, premiados pola Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega

A Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG) recoñecerá cos galardóns 'Ou Escritor na súa Terra - Letra E' e 'Escritor Galego Universal' aos autores Euloxio Ruibal e Joseba Sarrionandia.

Este sábado, a asociación reuniu en Santiago á súa asemblea anual de socios, na que revisaron e analizaron o feito o pasado ano, así como tamén programaron as actividades deste 2024. Segundo trasladou a Europa Press o presidente de AELG, Cesáreo Sánchez, o escritor recoñecido como 'Ou Escritor na súa Terra - Letra E', unha homenaxe que chega este ano á súa XXV edición, será Euloxio Ruibal, para dar visibilidade e recoñecemento a "toda unha vida de entrega á escritura dramática".

A entrega do galardón 'Letra E', unha peza escultórica, efectuarase na capital galega a segunda semana de xuño, cando se plantará unha árbore simbólica elixida polo propio autor e colocarase un monólito conmemorativo. Para iso, a asociación conta co apoio do Concello de Santiago e do Centro Español de Dereitos Reprográficos.

Doutra banda, o recoñecido como 'Escritor Galego Universal' neste 2024 será o poeta vasco Joseba Sarrionandia, escritor con obra traducida ao galego e que tamén traduce obras do galego ao vasco.

Outras actividades

Ademais, a próxima semana AELG participará na Conferencia de Asociacións de Escritoras e Escritores de todo o Estado, onde demandarán á Administración "determinadas cousas que nos corresponden".

De igual maneira, a asociación continuará facendo os seus roteiros literarias por distintas cidades galegas, así como a súa gala de premios 'Mestres dá memoria', que levará a cabo en Lugo, xornadas sobre literatura dramática, no outono, e un congreso das novas voces narrativas.

Así mesmo, Cesáreo Sánchez recalcou a implicación de AELG coa dedicación do Día dás Letras Galegas a Luísa Villalta, por formar a escritora parte da directiva da asociación. Deste xeito, farán talleres literarios dedicados á vida e obra da escritora, que serán levados a centros educativos de toda Galicia.

Tamén quixo destacar a súa páxina web, que conta con case 20.000 entradas diarias, 66 millóns de entradas en total actualmente, e que se irán desenvolvendo ao longo deste 2024, así como a preparación xunto a editores e librerías dos Premios Follas Novas, que se entregarán unha semana antes do Día dás Letras Galegas (17 de maio).

Por último, nesta asemblea anual os participantes debateron sobre as boas prácticas nos premios literarios, para tentar atender as necesidades dos asociados, á vez que traballan para que "a literatura galega siga cumprindo o papel tan importante que cumpre".