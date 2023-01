"Avatar 2", la película más taquillera desde que empezó la pandemia en España

Con una recaudación que supera los 29,56 millones de euros, "Avatar: el sentido del agua" ya es la película más taquillera de los últimos tres años en España, según datos de la consultora Comscore facilitados por Disney.

Estrenada el pasado 16 de diciembre, la segunda entrega de esta saga dirigida por James Cameron se ha colocado en el puesto número doce de las más taquilleras a nivel histórico en España, una clasificación que lidera la "Avatar" original, de 2009, con 79 millones de euros.

En el primer año de la pandemia, el 2020, el podio lo encabezó "Padre no hay más que uno 2", con 13 millones de euros, y en 2021 la más exitosa fue "Spiderman, no way home", con 17,4 millones, mientras que en 2019 el número 1 fue para "El rey león" con 37,2 millones de euros.

En los 20 días que lleva en cartelera, "Avatar: el sentido del agua" ha sido vista por más de 4,1 millones de espectadores. En su fin de semana de estreno recaudó 7,3 millones de euros en 1983 pantallas, una cifra récord también desde 2019.

A nivel internacional, la película ha superado los 1.400 millones de dólares de recaudación.

En 2022, por séptimo año consecutivo, The Walt Disney Studios lideró la taquilla global con una recaudación de 4.900 millones de dólares -2.000 millones en Estados Unidos y 2.900 en el resto del mundo-, con 16 películas estrenadas en cines.