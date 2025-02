Alfredo Conde gaña o Premio Nacional Álvaro Cunqueiro de xornalismo gastronómico

O escritor Alfredo Conde alzouse, por unanimidade do xurado, co XXXI Premio Nacional Álvaro Cunqueiro de xornalismo gastronómico, que se fallou este luns en Lalín (Pontevedra).

Conde, que foi pregoeiro da Festa do Cocido da localidade en 1994, foi elixido gañador polo seu traballo en 'E se voara...', un artigo que segundo destacou o xurado "aúna un profundo coñecemento de Lalín e da súa cociña".

Esta peza xornalística foi seleccionada entre os dezanove traballos que concorreron a esta edición do premio, que recoñece libros, publicacións ou investigacións sobre gastronomía, artigos xornalísticos, páxinas web dedicadas ao sector ou traballos gráficos.

O galardón, promovido polo Concello de Lalín en colaboración coa Universidade de Santiago, as asociacións gastronómicas galegas e a Axencia de Turismo de Galicia, está dotado con 4.000 euros.

O xurado tamén elixiu a 'Ou sabor dá afouteza', elaborado por Olivia Castro Menéndez, Teo Martínez de Lorenzo, Alba García Villanueva, Nerea Rodríguez Vázquez e Ignacio Fernández Blanco, alumnos de terceiro de Xornalismo, como mellor traballo académico.

No seu caso, os membros do comité de selección subliñaron a calidade deste traballo, cuxos autores recibirán 1.000 euros, na elaboración dos argumentos, no seu tratamento gráfico e no seu propio desenvolvemento.

Ademais, o xurado acordou recoñecer cunha mención especial o traballo realizado por TVG ao longo do últimos corenta anos en favor da gastronomía de Galicia. Os premios entregaranse no transcurso da Gala do Cocido, que se celebrará o vindeiro venres 21 de febreiro no Lalín Area