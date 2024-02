Ames continuará el proceso de humanización de sus calles en Agrelo

El Gobierno local de Ames invertirá cerca de 330.000 euros en adaptar la calle Agrelo de Bertamiráns, ubicada justo al lado del paseo fluvial, a un uso más peatonal.

La obra, cofinanciada con fondos europeos, pretende favorecer los recorridos a pie en los núcleos urbanos. De este modo, la actuación tendrá un resultado semejante a la realizada en las calles Entrerríos o Alcalde Lorenzo.

El regidor municipal, Blas García, explica que el proyecto "non é máis que a continuación do proceso de transformación no que o Concello de Ames ten inmersos aos núcleos do Milladoiro e Bertamiráns para facelos máis amables".

Detalles de la obra

Teniendo en cuenta las características actuales de la calle, se dividen las actuaciones en tres tramos. El primero es el tramo que entronca con la calle Entrerríos, que contará con un carril de 3,50 metros, una banda de aparcamiento de 2,50 metros y aceras de 5,50 metros y 2,50 metros en los márgenes izquierdo y derecho, respectivamente.

En el segundo tramo que entronca con la calle Alcalde Lorenzo se dispondrá un carril de 3,50 metros, dos bandas de aparcamiento en línea de 2,50 metros y aceras de 3,00 metros y 2,50 metros en los márgenes izquierdo y derecho.

Por último, en el tramo intermedio se dispondrá una zona de convivencia del tráfico peatonal y rodado en una plataforma elevada, con el fin de dar continuidad al itinerario peatonal y ciclista desde el núcleo de Bertamiráns hasta el paseo fluvial.