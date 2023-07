La Xunta renovará el puente colgante Cal Grande de las Fragas do Eume

La Xunta de Galicia ha informado de que mejorará “un dos puntos máis emblemáticos de cantas rutas de sendeirismo recorren” el Parque Natural Fragas do Eume: el puente colgante Cal Grande. La delegada territorial del ejecutivo autonómico en Ferrol, Martina Aneiros, se desplazó hasta el lugar en donde se desarrollarán los trabajos, que permitirán, dijo, mejorar la accesibilidad de los viandantes y pescadores “mediante a renovación do sistema de suspensión da ponte, co que se poderá potenciar a práctica das distintas actividades”.



La intervención consistirá en el desmonte secuencial del tablero, barandilla, péndolas y cordón de sustentación de la infraestructura, para su relevo por nuevos elementos. Supondrá, afirman desde la Xunta, una inversión superior a los 100.000 euros y contará con un plazo de ejecución de seis meses –los trabajos comenzarán, previsiblemente, el próximo mes de agosto–.



Desde el gobierno autonómico indican que el puente colgante Cal Grande y el de Fornelos, ambos situados en la ruta de senderismo más transitada de las Fragas –Camiño do Encomendeiros–, fueron sometidos a un proceso de reparación el pasado año. Los técnicos encargados de la obra constataron entonces la rotura de dos hilos trenzados en las catenarias y recomendaron el cierre provisional de Cal Grande.

Inventario

Esta mejora del puente colgante se enmarca en el Programa de conservación y mejora de infraestructuras, instalaciones y equipaciones incluido en el Plan de Reitor de Usos e Xestión (PRUX). En él está en marcha, asimismo, la contratación de un inventario digitalizado que incluya todas las infaestructuras viarias del territorio.

Este documento busca “ mellorar a regulación dos accesos ao parque, tránsito de persoas e vehículos a motor, así como as actividades de uso público”, apuntó Aneiros.

Superficie pública

En otro orden de cosas, la representante de la Xunta avanzó que la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda continúa con la ampliación de la superficie pública de las Fragas. “Ata o de agora contactouse con dez propietarios directamente e neste días manteranse contactos con outros tanto titulares, aínda que se prevén moitos máis dado que se está a difundir a liña de traballo”, afirmó Aneiros.



Así las cosas, se habilitó un número de teléfono (626 720 070) al que se pueden dirigir los interesados en vender sus terrenos. Además, los martes y viernes en la Casa Forestal de Esteiro, en Pontedeume, y los jueves en la Casa Forestal de A Capela, serán atendidos presencialmente entre las 10.00 y las 14.00 horas.



Desde el ejecutivo gallego recuerdan que se destinarán 1,1 millones de euros de los fondos Next Generation a la adquisición de nuevas parcelas.

Protesta

Mientras tanto, la Asociación de propietarios de terrenos de las Fragas do Eume ha convocado una manifestación para mañana ante la Xunta con el objetivo de reclamar “compensaciones justas” por la “expropiación encubierta” de sus tierras en el PRUX.



Dicha entidad aglutina a 450 personas de varios municipios de las comarcas.