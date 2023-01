La Xunta prohíbe la plantación de patatas en dos parroquias de los municipios de Moeche y Cariño

La Xunta hizo pública ayer –a través de su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG)– la resolución por la que se declara a toda la parroquia de San Xurxo, en Moeche, como zona infestada de Tecia solanivora Povolny, conocida como polilla guatemalteca de la patata. En la misma situación se encuentra la parroquia cariñesa de A Pedra (Santa María).



Tal y como especifican desde el Concello de Moeche, esta prohibición implica que no podrán cultivarse este tipo de tubérculos durante 2023 y 2024. Además, deberán ser destruidas aquellas que hayan sido recogidas y almacenadas del pasado ejercicio, “de cuxa existencia haberá que informar a Medio Rural no prazo dos próximos 20 días hábiles (antes do 6 de febreiro)”.



Una vez que los afectados hayan comunicado el lugar de almacenamiento de dichas patatas, será el propio ejecutivo autonómico el encargado de retirarlas. Los vecinos, por su parte, deberán encargarse de la desinfección de los locales.



Esta obligación en la comunicación también deberán cumplirla las empresas de los municipios que vendan patata en semilla, además de llevar un registro de información de las personas que las adquieran.

Zonas “tampón”

El resto de las parroquias de ambos municipios –Cariño, Feás, Sismundi y Landoi, en Cariño; y Abade, Labacengos, Santa Cruz y San Xoán, en Moeche– son consideradas zonas “tampón”. Junto a ellas, la totalidad de la superficie de los ayuntamientos de Cedeira, Cerdido, Mañón, Narón, San Sadurniño y Valdoviño. También la parroquia de As Somozas (Santiago Seré), en el concello del mismo nombre.



En estas zonas, la venta de patata para semilla, el cultivo y su almacenamiento puede seguir haciéndose, aunque debe ser debidamente comunicado

a la Xunta.

Protocolo

La aparición de ejemplares, según el protocolo de combate contra la Tecia solanivora Povolny, exige, en primer lugar, exterminar de forma controlada todas las patatas, ante la carencia de un insecticida eficaz que combata la plaga.



Así pues, la única forma de contener y erradicar el problema pasa por la prohibición del cultivo y el almacenamiento –Las polillas solo pueden reproducirse en la planta y solo se alimentan de patata–.

Desde el ejecutivo local de Moeche recuerdan que la declaración de la patata almacenada puede hacerse a través de la Sede Electrónica de la Xunta o entregando la documentación en papel en la Oficina Agraria Comarcal de Ferrol o en el Rexistro del Concello.



“É importante que as persoas que opten por facer o papeleo no Concello traian canda si a copia da comunicación efectuada o ano pasado para poder plantar (cando San Xurxo era zona tampón), de cara a axilizar o traballo do persoal municipal”, apuntan desde el gobierno modestino.



La regidora, Beatriz Bascoy, pide a la vecindad la “máxima dilixencia” en la aplicación de la normativa. “Fai falla que nos concienciemos coa posta en práctica das medidas do plan de contención, aínda que non nos guste e aínda que supoña un pau moi duro para as economías domésticas en tempos de crise, porque diso depende que se consiga erradicar a praga e que máis cedo que tarde todo Moeche poida volver sementar patacas con normalidade”, indicó.



Bascoy confía en que los vecinos y las vecinas del municipio “responderán á prohibición coa máxima responsabilidade, declarando dentro de prazo as patacas de autoconsumo que teñan na casa e non facendo novas plantacións nin este ano nin o que vén”, recordando que la omisión de las medidas puede implicar “sancións económicas da Xunta”.