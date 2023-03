La Xunta presenta el Plan Director del yacimiento romano mugardés de Noville

La directora xeral de Patrimonio Cultural, Mª del Carmen Martínez, y la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, presentaron hoy el Plan Director de la villa romana de Noville. Se trata de una hoja de ruta destinada a garantizar la conservación de este recurso cultural y turístico del ayuntamiento de Mugardos.

Tal y como apuntan desde el gobierno gallego, esta redacción se enmarca en el trabajo para contribuir a profundizar en la divulgación y recuperación de la historia de Galicia, a la par que se ponen en valor y se investigan distintos yacimientos de la Comunidad.

“O noso obxectivo é contribuír a que o noso patrimonio máis antigo continúe sendo un recurso útil a través de tarefas de estudo, mellora ou sinalización en espazos como castros, covas, petróglifos ou xacementos como o de Noville”, apuntó Martínez.

El objetivo es que el documento funcione como una herramienta estratégica de acciones “concretas e ordenadas” para garantizar que sea visitable de forma permanente, así como comprensible para todo tipo de públicos.

Desde la Xunta remarcan que este nuevo Plan Director se suma a la actuación de investigación impulsada por ambas administraciones con el objetivo de obtener información relevante para planificar futuras actuaciones.





Georradar

En este sentido, se exploró una superficie aproximada de 9.400 metros con la técnica del georradar, “un método non destrutivo que consiste na medición desde a superficie das propiedades físico-químicas do subsolo mediante a emisión de pulsos electromagnéticos de alta frecuencia para crear un modelo dos diferentes materiais e estruturas presentes baixo o nivel do chan”, apuntan desde la Xunta.

El yacimiento arqueológico de Noville está incluido en el catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia. Data de la época romana y las intervenciones en él permitieron conocer, de forma casi íntegra, la planta de un edificio que perteneció a la zona residencial de una villa romana marítima construida en entre los siglos III y IV d. C.