La Xunta invierte más de 50.000 euros en instalaciones culturales de la comarca

La Xunta de Galicia ha destinado un total de 50.400 euros en ayudas a los concellos de Ares, Cedeira, Neda y Valdoviño para el equipamiento y mejora de las instalaciones y locales empleados para la realización de actividades culturales, como explicó la delegada territorial del gobierno autonómico, Martina Aneiros, en una visita realizada, junto con el alcalde nedense, Ángel Alvariño, a la Casa da Cultura de la localidad. Durante esta cita, la delegada territorial comprobó el equipamiento incorporado con la prestación de la subvención de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude que, en el caso de Neda, fue una partida de 19.000 euros.



Este espacio ha mejorado la biblioteca que hay en sus instalaciones con nuevas librerías, además de nuevos equipos informáticos en el espacio de consulta y dos mesas y tres sillas que mejorarán el estudio de los fondos documentales. Asimismo, Martina Aneiros aprovechó para recordar que el ejecutivo gallego “pretende continuar co labor de mellorar a infraestrutura dos equipamentos culturais co fin de dotar dos medios necesarios para que as entidades locais comprometidas poidan executar os seus progamas” en espacios adecuados, “garantindo o servizo público que presta á cidadanía”.



Estas cuantías van dirigidas a intervenciones relativas al equipamiento y mobiliario, a la reforma –ampliación, mejora o modernización– de los inmuebles o a la adquisición de material técnico para el desarrollo de las actividades programadas, entre otros.

El estreno



La primera actividad que tendrá lugar en este nuevo espacio se celebrará hoy mismo, y es que la charla informativa “La administración cerca de ti” –prevista para la Casa das Palmeiras– se traslada a este enclave.



A partir de las 11.00 horas, los funcionarios de la Subdelegación de Gobierno de A Coruña estarán en el municipio para dar a conocer las gestiones y trámites “fundamentais” que se pueden llevar a cabo a través de las plataformas electrónicas.



Asimismo, aquellos que se acerquen podrán obtener el certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que permite la interacción con las administraciones públicas desde cualquier dispositivo de manera más ágil.