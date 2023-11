Más visitantes y cada vez más diversos se animan a conocer los encantos de Ares

Cada vez son más las personas que se sienten atraídas por los encantos turísticos que ofrece la villa de Ares y deciden pasar la época estival en el municipio. Es lo que se desprende del balance facilitado ayer por el ejecutivo local con respecto a la afluencia en la Oficina de Información Turística (OIT), ubicada en la avenida de Redes. Los datos aportados por el Concello muestran un aumento “significativo” de los visitantes durante el pasado verano, así como una diversificación de los perfiles de personas que escogen el municipio como lugar vacacional.



Así las cosas, en los cuatro últimos meses la OIT recibió a 870 personas en julio, 1.248 en agosto, 268 en septiembre y 162 en el recién finiquitado octubre; ascendiendo a más de 2.500 personas en el cómputo global.



El informe facilitado por el Consistorio muestra, asimismo, la evolución anual de las personas que se acercaron hasta este punto de información demandando detalles sobre el municipio. De esta manera, el verano de 2022 se registraron 1.402 visitantes, 658 en 2021. Esto significa un incremento de 1.157 personas en el último ejercicio. “Os meses de xullo e agosto destácanse como os máis concorridos”, indican desde el Concello.

Diversidad

En cuanto a los perfiles de aquellos que ponen a Ares en su punto de mira para pasar las vacaciones, destacan las parejas con hijos –a veces acompañadas por familiares, especifican desde el ejecutivo local– y los grupos de personas de avanzada edad, escogiendo estas últimas el municipio “debido á súa topografía sen desniveis e á dispoñibilidade de servizos ao longo da súa extensión”.



En cuanto a la procedencia de los turistas, la mayoría de ellos viajan desde la propia Comunidad gallega, seguidos de madrileños y vascos. Desde el ejecutivo aresano destacan, asimismo, la llegada de visitantes europeos. “Recibíronse 43 consultas deste tipo, o que demostra o crecente atractivo de Ares a nivel internacional”.



“Recibimos os datos de crecemento de maneira moi positiva. Tamén é importante destacar a alta demanda dos servizos turísticos que temos: as visitas ao Alboio de Quinín, os percorridos guiados no Mosteiro de Santa Catalina e as opcións de gozar de Ares desde a costa, cos roteiros de sendeirismo, e desde o mar, coas viaxes no barco M. Presas, ademais do servizo de alugueiro de bicicletas. Apostamos pola natureza e o patrimonio arquitectónico como dous dos nosos recursos máis importantes”, declaró en su balance la responsable del área, Lucía Blanco.