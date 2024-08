Virginia Red: “A nosa música é para quen queira escoitala”

Virginia Red nace un poco por casualidad; unos ya tocaban juntos –Anxo Cabada, Hugo Espiñeira y Ángel Martínez–, otros llegaron tras unos mensajes –Diego Rodríguez– y, el último en incorporarse –Martín Grela– confiensa que cuando conoció a los cuatro compañeros, lo primero que se le pasó por la cabeza fue “¿dónde me he metido?, pero al final hasta me parecieron simpáticos”.



Este mes de agosto está siendo su carrera de fondo particular y su pista son seis escenarios diferentes. “Hay meses que salen las cosas bien”, bromea el grupo pero sin olvidar algunos “palos” dentro de su trayectoria, como cuando llegaron a una sala, de cuyo nombre no quieren acordarse, y que “cinco minutos antes de abrir puertas nos digan que hay que cancelar el concierto”.



“Intentamos sacar la parte buena de estas situaciones, aunque a veces es complicado. Al final la constancia es clave para aprender y aunque haya tropiezos, nunca hemos dejado de pasárnoslo bien”, comenta la banda.



Este viernes estarán amenizando la noche fenesa y, están seguros, de que ahí nadie les va a cerrar las puertas. Además traen una propuesta progresiva que “empieza con lo más relajado de nuestro repertorio a ritmos más movidos, una escalada que haga que al público le entren ganas de bailar”, avanzan.



Al preguntar cómo se financia un proyecto como este la respuesta es tajante: “no se financia”, asumen entre risas. La música no es su pilar económico pero hacen cuentas y malabares para que los libros de cuentas no queden en negativo.



Como es obvio, quieren gustar pero su música es algo personal. “Al fin y al cabo hacemos música para nosotros. Variamos, exploramos diferentes estilos. En el proceso creativo también hay una parte personal”, comenta Martínez. Rodríguez, por su parte, añade que “a nosa música é para quen queira escoitala”.



Exclusivas



Empiezan a tener sus fieles, algunos porque los han visto en directo, otros porque los descurbireron por Spotify. “A alguien le gustamos”, dice el grupo, porque triplicaron el número de oyentes en apenas un año.



Esto les motiva a seguir trabajando. “Hemos grabado una reinterpretación de temas – y algunos nos gustan más que los originales– y además, le hemos añadido una obra nueva”, adelanta Espiñeira. Un total de seis canciones que también tendrán espacio en las pantallas ya que ha decidido compaginarlo con un fomato de vídeo, con una producción casera, “para que la gente pueda conocernos”, concluyen.



Para ello han decidido contar con RR Estudios, al igual que hicieron con su primer disco “Of Mind, Space & Time”. A esto se le suman las “Sesiones En Vilo”, otra grabación inedita que, próximamente, estará disponible