Vehículos de ocasión “de 5 estrellas” desde Narón para el mundo

Un coche no se compra a lo loco. Cualquiera que haya pasado por el proceso de adquirir un vehículo sabrá que conlleva un esfuerzo de comparativa, asesoramiento y también, por qué no, de autoconomiento. No solo de la cuenta corriente, sino también de nuestros hábitos y necesidades, y es aquí cuando cobra especial relevancia la figura del vendedor.



Juan Carlos Torrente Villalobos está al volante de Ártabra Autos, que acaba de cumplir tres años el pasado mes de octubre en Narón. Sus más de dos décadas de experiencia en el sector lo han posicionado como uno de los mayores expertos en la compraventa de vehículos de Ferrolterra.



Él sabe muy bien que al cliente hay que “mimarlo”; sin embargo, asegura que “el éxito de este negocio no es vender, sino comprar bien”, explicando que “lo primero podemos aprenderlo, puedo enseñar a un comercial, pero la experiencia, saber qué se debe adquirir o cuánto pagar, te la dan los años y, si no tienes cuidado, te puede ir mal el negocio”.

Experiencia



Juan Carlos aterrizó hace 24 años en este sector. Antes, se dedicó durante unos 14 a la hostelería, pero buscó una salida queriendo mejorar su calidad de vida. “Como a todo buen ferrolano, me salió en el metal, donde estuve dos años, pero no era lo mío”, reconoce. Fue entonces cuando un conocido suyo le brindó su primera oportunidad para empezar en vehículos de ocasión como comercial.



“Me fueron llegando ofertas de trabajo de marcas hasta que después me fui a Hyundai, donde estuve muchos años, tanto en Ferrol como en A Coruña”, recuerda, hasta que dio el salto a emprender gracias a un socio inversor que le animó a ponerse al frente de su propio negocio: así nació Ártabra Autos.

“Ahora el balance es muy positivo pero, en honor a la verdad, empezamos en la peor crisis, fue muy duro”, rememora, enumerando que se “dispararon los precios de una forma jamás vista”. No le quedó otra que “tirar del proyecto porque no había marcha atrás” y, tres meses más tarde, “tuve una enfermedad grave”. Resume Juan Carlos que la gota que colmó el vaso es que “me desperté de la anestesia y llegó la Guerra de Ucrania”.



Con todo, su sentido del humor parece que ha sido uno de los pilares que lo ha sostenido en los momentos difíciles y ahora, admite, “estamos teniendo un crecimiento importante cada año hasta ya estar en una posición privilegiada en el sector de la compraventa de vehículos en toda España”.

Cinco estrellas



A sabiendas de que el hábito mayoritario de consumo hoy en día empieza por buscar en Internet referencias sobre tal o cual producto, Juan Carlos sentencia que “mi mayor activo es Google. Estoy con cinco estrellas, que es muy complicado mantenerse en esta máxima distinción, pero los clientes se quedan satisfechos y nos recomiendan desde la plataforma”, algo que es fundamental para inspirar confianza en los potenciales compradores.

“Estas valoraciones me están dando un plus, no solo con gente de la zona, que ya me conoce porque son muchos años trabajando, sino para que me puedan comprar coches desde otros puntos de España sin llegar a verlos por esa confianza que da”, asegura. No obstante, lo que digan los clientes de él no es lo único a tener en cuenta: “Es importante tener claro cómo tratar a las personas. Hay que mimarlas, escucharlas. Yo no puedo venderles lo que yo quiera, ellos me van a decir qué necesitan. Se trata de charlar, escuchar, darles opciones y asesorarlos. Alguien puede venir con una idea muy clara y acabar yéndose con algo diferente a lo que pensaba en un principio”.

Fiabilidad



En la actualidad, Ártabra Autos tiene un 50% de ventas fuera de Galicia, disponiendo habitualmente de una veintena de coches en stock. Tiene automóviles de todo tipo, todavía no eléctricos, pero sí híbridos: “Tanto diesel como gasolina, SUV y turismos, coches familiares y compactos, nacionales o de exportación”, enumera Juan Carlos, quien añade que “también tenemos otra línea, que es el pedido a la carta. Un cliente llega y me pide un coche o me dice el presupuesto que maneja y yo se lo busco y le ofrezco opciones. Se venden bastantes así”.



Analiza que desde 2010 ha cogido una gran relevancia el mercado del coche usado, puesto que antes “no había confianza” y desde esas fechas “ha mejorado mucho la calidad, las opciones, es un producto mucho más fiable”. En su caso, es habitual que los vehículos vaya también a comprarlos a Alemania porque, incide, “para coger uno un poco fuera de las gamas medias, aquí no se puede”.

Como lleva muchos años y la experiencia le ha dado “facilidad” para moverse en este sector, sabe que no debe perder de vista las tendencias para ir “amoldándonos al mercado. Si ahora tengo coches de hasta cuatro años y me viene una competencia muy dura, a la que no puedo hacer frente, tendré que irme a un producto de más años para llegar a otro tipo de público. Debo ser versátil”, dice.



Las instalaciones de Ártabra Autos están en la zona de Odeón, en la calle Francisca Álvarez número 14, pero Juan Carlos siempre responde al teléfono en el 607 484 712 y además recuerda que su página web está actualizada y llena de estrellas de Google.