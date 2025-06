Los vecinos de Ares estrenarán este verano un nuevo acceso peatonal a la playa de Seselle

Los vecinos y vecinas de Ares, así como los visitantes del municipio, podrán disfrutar este verano de un renovado acceso peatonal a la playa de Seselle. La intervención cuenta con una inversión superior a los 61.000 euros y está financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esta intervención se enmarca, tal y como remarcó la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, en el “compromiso do Executivo co desenvolvemento sostible e a posta en valor do litoral”.



Se prevé que los trabajos culminen esta misma semana y que supongan “unha mellora significativa” en la seguridad y comodidad de los usuarios del arenal, uno de los más concurridos y apreciados de la localidad.

Actuaciones

En concreto, las obras implican la sustitución del antiguo conglomerado por un pavimento rugoso, “que garante maior estabilidade no tránsito”, explican desde la Subdelegación.

También suponen la instalación de una nueva barandilla de apoyo que facilita la movilidad, así como la corrección “dos problemas provocados polas escorrentías de auga”. Por último, se cambiará la antigua escalera para colocar una nueva estructura “máis segura e accesible para todas as persoas”.

Turismo sostenible

Esta intervención se suma a otras impulsadas por el Gobierno central en la comarca y cuyo objetivo es la consecución de turismo sostenible a la par que se protege el patrimonio.



Entre ellas, Rivas apuntó los trabajos destinados a la puesta en valor del monasterio de Santa Catalina –con una inversión cercana a los tres millones de euros– o aquellos que se realizarán para rehabilitar las baterías de la defensa costera de Ferrolterra –con una aportación de dos millones de euros, en colaboración con la Diputación de A Coruña–.



“O Goberno de España segue a apostar por un turismo sustentable, seguro e de calidade”, remarcó la subdelegada en su visita al arenal aresano.