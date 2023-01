Valdoviño reitera su petición a Educación para la construcción de un instituto en el municipio

El Ayuntamiento valdoviñés reiterará ante la Consellería de Educación la necesidad de construir un instituto en la localidad “que dé resposta ás necesidades educativas dos mozos e mozas de modo que poidan completar a súa formación non universitaria no seu municipio”, evitando así desplazarse a otros centros de Narón, Cedeira o Ferrol para cursar Bachillerato.



Los grupos municipales tomaron ayer dicha decisión durante la Comisión de Educación convocada por el alcalde, Alberto González, en la que coincidieron en que, el incremento constante de matriculaciones en el CPI Atios y en las escuelas unitarias, sumado al aumento poblacional de los últimos años, refuerzan esta demanda local.



Así las cosas, esta es la principal conclusión de una Comisión convocada por el IES de Catabois y el IES Terra de Trasancos de modificar el instituto de referencia, a efectos de admisión en el Bachillerato para el alumnado de Valdoviño –siendo hasta el día de hoy el IES de Canido–.



Esta medida deberá ser adoptada por el Ejecuivo gallego pero requiere, primero, del preceptivo informe municipal del Concello.



El alcalde, Alberto González, señaló que ese documento que el Ayuntamiento remitirá a la Consellería de Educación, planteará la necesidad de que la Consellería de Transportes garantice previamente la adaptación de los itinerarios y horarios del transporte público a los de los centros anteriormente señadados, “de modo que se blinde o uso do autobús para os mozos e mozas do municipio no caso de optar por estes institutos”, explicó el regidor valdoviñés.