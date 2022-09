Valdoviño firma su adhesión a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

El Concello de Valdoviño acaba de incorporarse a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). Se trata de un proceso que se iniciaba con la aprobación en pleno de la adhesión, que continuaba con la firma del convenio de colaboración entre el Concello y la Xunta de Galicia, y que ahora entra en vigor con la reciente publicación del acuerdo en el Diario Oficial de Galicia.



De este modo, el consistorio delega en la agencia autonómica el ejercicio de las competencias municipales en materia de inspección, supervisión, sanción y reestablecimiento de la legalidad urbanística establecidas en la Lei do Solo de Galicia en relación con las obras y usos de suelo que se ejecuten sin licencia o sin ajustarse a sus condiciones, siempre que estén situadas en suelo rústico o no urbanizable; suelo urbanizable o apto para urbanizar, mientras no sea aprobado el correspondiente planeamiento de desarrollo, y núcleos rurales delimitados en el planeamiento urbanístico municipal. En todo caso, apuntan desde el Concello, en esta delegación de competencias no se incluye la reposición de la legalidad ni la potestad sancionadora en relación con las obras completamente finalizadas antes de la publicación del convenio –el pasado 7 de septiembre–, que serán ejercidas por el consistorio.



Además, la resolución de los recursos administrativos interpuestos contra los actos dictados por la Axencia, en ejercicio de competencias delegadas, le corresponderán igualmente a ésta, después del informe del Concello, que deberá emitirse en el plazo máximo de un mes. Transcurrido este plazo, se continuará con la tramitación del recurso, como informan desde el consistorio.