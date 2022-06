Valdoviño comienza las tareas de demolición del antiguo bar Siroco de A Frouxeira

El edificio en el que se situaba el antiguo bar de la playa de A Frouxeira, en Valdoviño, será demolido con el objetivo de cambiar el paisaje del entorno. El regidor de la localidad, Alberto González, daba cuenta el pasado lunes de la demolición del Siroco para la creación de una senda peatonal que busca mejorar la seguridad vial en el entorno.





Los trabajos comenzaron en los últimos días con la señalización y delimitación de la zona de intervención, así como con el desmontaje de determinados elementos de la edificación. Esta fase, según indicó González, se prolongará en estas primeras jornadas con la retirada de la cubierta en la que hay planchas de uralita que contienen amianto, “polo que se procederá con especial precaución”.





“Supón así o inicio da fin dun inmoble abandonado dende hai anos, situado en primeira liña de praia, e que se atopa nun avanzado estado de deterioro –sen fiestras na parte superior, cos accesos e ventás do baixo tapiadas, con pintadas, gretas...–. Un edificio que degrada a imaxe do areal”, sostienen desde el consistorio.





Proceso

El derribo se materializa tras un proceso iniciado en agosto de 2021, cuando se aprobaba el expediente inicial de expropiación, según detallan desde la administración local. A continuación se pasó a la fase de información pública y, tras su aprobación definitiva, el Ayuntamiento se hizo con la propiedad a través del pago de 17.604,73 euros.





La tramitación se completó con la redacción del proyecto de demolición, que comenzó hace unos días. La intención ahora del ejecutivo es “aproveitar a parcela para mellorar a conexión peonil entre as dúas estradas que conclúen neste punto, conectando as beirarrúas de Aldea A Laga e da estrada da praia”, apuntan. “Esta medida permitirá optimizar a seguridade viaria na contorna, cun intenso fluxo de vehículos no verán”, remarcan.