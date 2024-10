Vai Rañala Meu! lanza un novo taller de toque de pandeireta

O centro cívico de Sedes volverá acoller unha sesión das V Xornadas Formativas en Música Tradicional este domingo. Nesta ocasión, o instrumento central será a pandeireta e estará a cargo dunha das voces coñecidas de Leilía, ademais do seu proxecto actual Tres Pesos, Felisa Segade.



Trátase dun obradoiro, proposto pola asociación cultural Vai Rañala Meu!, que se de-senvolverá en dúas quendas, de 10.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 20.00 horas. Na cita, os participantes achegaranse ao toque de muiñeira a man cambiada, que se conserva na área occidental do sur da provincia da Coruña e no norte de Pontevedra.



A quenda de mañá xa ten as prazas cubertas, mentres que a de tarde dispón de dúas vacantes. As inscricións realizaranse en vairanhalameu@gmail.com ou no Whatsapp 616 421 882.