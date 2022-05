Los usuarios reclaman el regreso de las terapias individualizadas en la piscina municipal de Narón

Miembros de la Asociación de Pais de Nenos con Minusvalía (Aspanemi) de Narón realizaron ayer por la tarde una concentración de protesta para reclamar el regreso de las terapias individualizadas en la piscina municipal.



La presidenta de la entidad, M. Belén Pérez, censura que "malia se dar todas as circunstancias para o desenvolvemento normal das actividades previas á pandemia, seguen sen funcionar as terapias individuais na piscina municipal", un hecho que califica de "moi grave" puesto que afecta, negativamente, sostiene, a la calidad de vida de las personas con movilidad reducida.



Por su parte, el BNG presentó también en los últimos días un escrito por registro solicitando al consistorio información sobre los motivos por los cuales “non está a funcionar a piscina”, así como la fecha en la que el consistorio tiene previsto retomar su actividad. “Estamos nun tempo no que xa se reduciron moitísimo as medidas fronte á Covid e no que xa non hai aforo en interiores nin exteriores; isto lévanos á que as instalacións deportivas poden estar en funcionamento ao 100% da súa capacidade, ao igual que as zonas de vestiarios das mesmas”, sostiene la portavoz municipal del BNG, Olaia Ledo, en su escrito.









Empresa concesionaria





Desde el ejecutivo local afirmaron, a preguntas de este diario, que el Concello se encuentra en conversaciones desde marzo con la empresa adjudicataria del servicio de la piscina municipal para que se retomen las actividades de terapia individual.



Según el consistorio, es el propio departamento de prevención de riesgos laborales de la empresa el que se opone, por el momento, a que se realicen estas terapias, por tratarse de una actividad con “elevado riesgo” para usuarios y monitores, al no ser ya obligatorio el uso de mascarilla.