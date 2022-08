La Unesco evaluará el proyecto del Xeoparque do Cabo Ortegal entre el 28 y el 31 de agosto

Los expertos designados por la Unesco para evaluar el proyecto de Xeoparque do Cabo Ortegal –el británico Chris Woodley-Stewart, director del Geoparque North Pennines, y el uruguayo César Goso, director científico del Geoparque Grutas del Palacio–visitarán diversos lugares de los siete municipios impulsores de la iniciativa entre los días 28 y 31 de agosto, con el objetivo de “analizar a madureza do proxecto dende a óptica da súa exclusividade xeolóxica e de como a Asociación para a Xestión do Xeoparque (...) está tomando como base ese valor de cara a promover un desenvolvemento local sostible”.

Si todo sigue su curso y se cumplen los plazos, los dos expertos elaborarán el informe correspondiente en los próximos meses para remitirlo al Consejo de Geoparques Mundiales, que propondrá el otorgamiento o la denegación del distintivo Unesco Global Geopark. La propuesta deberá ser posteriormente ratificada por la Dirección General de la Unesco y elevada .finalmente al Consejo Ejecutivo del organismo dependiente de la Unesco, “algo que seguramente non se produciría antes da primavera do 2023”.

Tranquilidad

La llegada de los evaluadores internacionales en los próximos días se espera “con moita ilusión” por parte de la Asociación para a Xestión do Xeoparque do Cabo Ortegal.

“Os sete concellos e todo o equipo técnico que leva preparando este proxecto nos últimos anos encaramos con optimismo este momento. Traballouse moito para presentar unha candidatura moi sólida”, afirmó el presidente y alcalde de Cariño, José Miguel Alonso Pumar.