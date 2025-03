El TSXG valida el PRUX de las Fragas de Eume aprobado por la Xunta en 2023

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rechazado el recurso interpuesto por el Concello de Pontedeume contra la desestimación del requerimiento previo que presentó contra el Decreto 21/2023, del 2 de marzo del citado año, que aprobó el plan de ordenación de los recursos naturales del Parque Natural de las Fragas do Eume –que incluye el Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX) del espacio–.



En un comunicado de prensa, el TSXG explica que se han rechazado las alegaciones relativas a los trámites de participación e información pública, considerando conforme a Derecho el mencionado plan de ordenación.

En cuanto a la coordinación de los espacios, la sentencia, que no es firme –cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo–, indica que “el hecho de coincidir el territorio del parque natural con el espacio de la Red Natura 2000 ZEC Fragas do Eume no conlleva que fuese necesaria la adaptación del plan director” de la misma, dado su “carácter de complementariedad”.



La Sala destaca que el PRUX “tiene en cuenta el hecho de tratarse de un espacio igualmente cualificado como integrante” de la citada Red. En este sendido, indica que “recoge de manera expresa numerosas y constantes remisiones a la normativa de aplicación a la Red Natura 2000, con el objetivo de hacer efectiva la coordinación de la normativa de aplicación y los mecanismos de planificación”.



La sentencia recoge, asimismo, que la propuesta de nueva zonificación “se realizó a través de los trabajos hechos por los técnicos de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural y fue trasladada a los representantes de los colectivos más representativos afectados por la norma en las reuniones celebradas en el parque natural en el primer semestre de 2022, reuniones en las que estuvieron representados propietarios, ayuntamientos, asociaciones ecologistas, asociaciones de custodia del territorio, asociaciones de vecinos, asociaciones de tipo socioeconómico, empresas de naturaleza y otras”.

Zonas

La Sala señala, asimismo, que de las seis categorías existentes (reserva, bosques, red fluvial, matorral y pasto, repoblación y agropecuaria) del anterior plan, se pasa a las cuatro actuales: zona de reserva, zona de uso limitado, zona de uso compatible y zona de uso general.

Además, el tribunal indica que “le corresponde a la Comisión Europea la aprobación de la lista de lugares de importancia comunitaria, a partir de una lista de espacios propuestos por las comunidades autónomas o por la Administración General del Estado en el ámbito de sus respectivas competencias”, añadiendo que “dichas zonas serán posteriormente declaradas como zonas especiales de conservación por las administraciones competentes”.



La Sala también ha desestimado la alegación referente a la memoria económica del plan impugnado, rechazando “incluir un catálogo de las indemnizaciones a favor de los propietarios como consecuencia de las limitaciones y prohibiciones que recoge”, apunta el TSXG.