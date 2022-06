Los siete concellos por los que pasa el Camiño do Bispo unen fuerzas para su protección

Los alcaldes de los siete municipios por los que discurre el Camiño do Bispo, Camiño Real entre Mondoñedo y Ferrol y ruta de conexión entre los caminos francés e inglés, aunaron ayer fuerzas a favor de su conservación, puesta en valor y divulgación. Lo hicieron a través de la firma de un convenio, en la que participaron José María López (alcalde de Abadín); Valentín González Formoso (As Pontes); Manuel Ángel Otero (Mondoñedo); Manuel Requeijo (Muras); Ángel Alvariño (Neda); Secundino García (San Sadurniño); y Roberto García (Xermade).



Este acuerdo llega después de la concesión de la Compostela por parte del Canónigo Delegado de Peregrinaciones del Cabildo de la Catedral de Santiago. Un reconocimiento que ponía “el broche de oro” a la solicitud cursada por el Ayuntamiento As Pontes y que abría la posibilidad de expedir la Compostela en los municipioscom

por los que discurre el Camiño Real. “O indubidable valor do Camiño do Bispo como ben cultural facía entón imprescindible unha intervención conxunta para a súa protección e posta en valor en relación aos elementos do patrimonio cultural –materiais e inmateriais– e do patrimonio natural existentes ao longo desta vía” apuntaron los regidores.



A través del citado convenio –que contará con una vigencia de cuatro años, prorrogables por otros dos– los siete ayuntamientos se comprometen a presentar la candidatura de esta ruta para su inclusión en el registro de Camiños Culturais de la Xunta. Esa declaración, junto al reconocimiento eclesiástico ya logrado, “abriría as portas á súa consideración como ruta xacobea”.



Del mismo modo, los consistorios deberán llevar a cabo trabajos de conservación y mejora del trazado del camino, así como un “especial esforzo” en materia de difusión de la ruta, facilitando información sobre ella, por ejemplo, en sus oficinas de turismo.