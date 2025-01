San Sadurniño adjudicó las obras de Os Currás por 85.000 euros

El Concello de San Sadurniño ha anunciado que ya se ha adjudicado la ejecución de las obras de mejora de la pista que enlaza el Campo da Feira con el área deportiva de Os Currás por un valor de 85.789 euros.



José No Martián e Hijos Construcciones S.A será la empresa encargada de llevar a cabo estos trabajos –después de ofertar una propuesta 5.500 euros más barata que el resto de firmas–, que contemplan el ensanche de la carretera, el soterramiento de las canalizaciones y la extensión de una nueva capa de aglomerado que “incrementa a durabliade e a seguridade de todo este eixo viario, un dos máis utilizados da zona urbana de San Sadurniño, sobre todo nas fins de semana e no verán”, comentaron desde el ejecutivo local.



El vial en el que se va a realizar esta intervención comienza en el cruce de la capilla de O Belén y finaliza en el aparcamiento de las instalaciones deportivas, lo que supone un tramo total de 840 metros de longitud. Esto, tal y como explicó el gobierno local, “serve diariamenta as veciñas e veciños dunha vintena de vivendas, ademais de moitas persoas usuarias do campo de fútbol e, no verán, tamén da piscina”. La obra “de comenzo inminente” empezará con la limpieza de toda la superficie de la calzada, así como de los sedimentos acumulados en cunetas. Acto seguido se llevará a cabo un saneamiento para poder echar una nueva capa a base de aglomerado asfáltico de 5 centímetros de grosor.

La ejecución



Con esta intervención la carretera ganará 45 centímetros por cada lado, llegando así a los 4,4 metros. “Este sobreancho obrigará a soterrar parte da cuneta na zona máis elevada, para o que será preciso instalar novas tubaxes e rexistros”, explicó el Concello.



Asimismo, está prevista una nivelación de los puntos que dan acceso a las viviendas. Se fresará una parte del pavimento, en concreto la que se encuentra a los pies de la capilla, para que “o abano de enlace con Marqués de Figueroa sexa imperceptible”.



La actuación para el cambio del firme está, según el Ayuntamiento, diseñada para aguantar al tiempo pero también para que el vial permita “que dous coches se crucen ser ter que facer demasiada maniobra”, como explicó el alcalde, Secundino García.



El regidor del municipio aprovechó para recalcar que el arreglo que se va a llevar a cabo es “moi necesario”, pero que, además están escuchando a los vecinos y vecinas, ya que esta cuestión “foi unha petición veciñal á que agora lle imos dar resposta”, anunció Secundino García