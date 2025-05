San Sadurniño abordará en un taller la sexualidad en la madurez

El Concello de San Sadurniño y la Asociación Cultural, Recreativa e Deportiva (ACRD) Santa Mariña do Monte organizan el próximo domingo el taller “Corpos maiores, praceres mellores”. La iniciativa, que correrá a cargo de la sexóloga Jeane Costa, comenzará a las 18.00 horas y pretende, tal y como explican desde el ejecutivo sadurniñense, abordar abiertamente y sin complejos el sexo en las personas mayores, además de “combater o illamento e fomentar unha mirada positiva do envellecemento como unha etapa que se pode e debe vivir con plenitude en todos os ámbitos, tamén no sexual”.



Los participantes podrán compartir reflexiones, desmontar mitos y adquirir conocimientos sobre herramientas prácticas para vivir la sexualidad “de maneira consciente e satisfactoria”, indica el Concello, añadiendo que se tratarán temas como el deseo, el cuidado del cuerpo o la importancia de la comunicación.