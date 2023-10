Saborea As Pontes regresa este jueves con premios para los locales y los consumidores

El concurso de tapas “Saborea As Pontes” regresa este jueves con el objetivo de dinamizar e impulsar “un sector de grande importancia na economía da vila”, explican desde el Concello, impulsor de la iniciativa.



En esta edición serán 15 los locales participantes –O Colador, Cafetería-Cervecería Venus, Bar Chaplin, A Taberna de Pancho, Hotel Pontes do Eume, Mesón A Lareira, Segunda Cueva, Café-Bar Trastoy 3, Medulio, Mesón de Pepe, DelaPiccola As Pontes, Vinoteca Restaurante Hume, A Caseta do Parque, Bar Jardín y Mama Cakes–, que ofrecerán a la vecindad y a los visitantes elaboraciones con productos de temporada, “innovadoras e pequenas mostras da gastronomía internacional”.



Las tapas, a 2,50 euros, se servirán el jueves de 19.30 a 23.00 horas. El viernes, sábado y domingo el horario se amplía también al mediodía (de 12.00 a 15.00 horas).



En el concurso se repartirán dos premios entre todas las tapas presentadas y se entregarán nueve premios de 200 euros entre la clientela que cubra los boletos que se les facilitará en los establecimientos hosteleros participantes.