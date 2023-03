Reunión de los propietarios de las Fragas y la Xunta para abordar el Plan Director

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros y la directora general de Patrimonio Natural, Belén do Campo, mantuvieron esta mañana un encuentro con representantes de la asociación de propietarios Parque Natural do Eume: Naturaleza y Desarrollo, presidida por Ángeles Pita, con el objetivo de profundizar en los contenidos que más les afectan del Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX).



La representante del ejecutivo gallego les recordó el compromiso adquirido de invertir 1,1 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation para ampliar la superficie pública de este espacio natural en los próximos años. Para ello, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda tiene localizadas ya unas 800 parcelas, cuya compra se negociará en el futuro con los respectivos propietarios.



Por su parte, la directora general valoró los trabajos de cartografía y de geolocalización de las parcelas, que han permitido, indicó, la zonificación recogida en el Plan de ordenación de los recursos naturales. “Deste xeito conseguimos harmonizala coa do resto de parques naturais de Galicia e axustar os límites de cada área para compatibilizar a conservación do patrimonio natural e da paisaxe cos usos que se desenvolven nel”, apuntó do Campo.



Ambas responsables autonómicas aprovecharon el encuentro, asimismo, para aclarar algunas de las alegaciones presentadas al documento y recordaron que de las más de 450 planteadas, “o 62% foron estimadas”. Precisamente, la reciente aprobación del PRUX desató las críticas de los propietarios –que mantuvieron un encuentro recientemente con representantes de los municipios de As Pontes, A Capela, Pontedeume, Cabanas y Monfero, gobernados por el PSOE–, que anunciaron una movilización el Jueves Santo para exigir su retirada cautelar.