O Puntal recupera sus fiestas gracias al empeño de dos vecinas del lugar

Organizar unas fiestas no es tarea fácil, menos si toca hacerlo con escasos recursos, tanto personales como económicos. Nada de ello ha disuadido a las jóvenes nedenses Helena Cabanela (1985) y Lía Cruz (1995), que decidieron liarse la manta a la cabeza, como se suele decir, para darle unas fiestas a sus vecinos de O Puntal, que disfrutan de nuevo de sus festejos este fin de semana.

Y es que las celebraciones aquí marcaban tradicionalmente el final de la temporada festiva estival del entorno y este año vuelven a hacerlo para alegría y sorpresa de muchos.

Los vecinos de Neda se despertaban ayer con el sonido de las bombas de palenque anunciando que gracias a la determinación de dos vecinas se ha logrado hilar un programa festivo y que los lugareños vuelvan a festejar el patrón animado por la música de las bandas y el olor y el sonido de la pólvora.

Recuerda Helena que todo comenzó a gestarse el año pasado. “Nos juntamos un grupo y nos pusimos a recordar las fiestas patronales, ya que coincidía con la festividad de La Merced, rememoramos las míticas comidas de patrón en casa de la familia y empezamos a hablar del tiempo que hacía que no disfrutábamos de nuestras propias fiestas y nos entró la pena y la nostalgia”.



Fue la propia Lía al percibir, que no es nacida aquí, “la nostalgia que nos generaba me dijo que si queríamos fiestas, porqué no las organizamos y así fue como surgió la idea”. Ese fue el detonante para que este año O Puntal también disfrute de sus fiestas.



“Después de tantos años, lo cierto es que al principio la gente dudaba un poco, no se lo creía mucho. Tenían reticencia pero cuando comprobraron que sí se iban a hacer las fiestas, los vecinos de forma individual, fueron bastante colaboradores, tanto económicamente como para ofrecernos su ayuda en momentos puntuales”, asevera Lía.



No obstante, no ha sido tarea fácil. “A ver, no podemos engañar a nadie, ya que siendo dos solas, mujeres, cada una con su trabajo, madres de familia y todo lo que ello conlleva, ha resultado ser bastante duro, ya que, irremediablemente, tuvimos que quitar tiempo a nuestras familias. Pero mirando un poco por futuras fiestas que pudieran venir, está claro que siendo más personas sería muchísimo más llevadero organizar un programa de festejos”, precisa Helena, quien añade que “estaríamos encantadas si alguien más se apuntara y colaborara para que la tradición no vuelva a perderse”.



Los festejos arrancaron ayer mismo y culminan hoy. “No podíamos abarcar más días, esto es un sitio pequeño y teníamos que organizar algo que se pudiera defender”, precisa Lía Cruz.





Dos jornadas festivas



La celebración arrancó ayer sábado con la ronda matinal de los gaiteiros, la sesión vermú que amenizó el Grupo Antha y la verbena, en la que repitió Antha con su animada puesta en escena y la música disco del DJ Tian Ramxs. El artista puso el broche a la velada poniendo al público a bailar en esta primera jornada festiva, en la que la comisión realizó sorteos de experiencias de fin de semana y productos gastronómicos, como una paletilla ibérica para animar también los paladares de los presentes.

Los festejos prosiguen hoy con sesión vermú a cargo del grupo Matices y el sorteo de una televisión de 55 pulgadas. “Las rifas estarán disponibles durante todo el día para el que quiera probar suerte”, como explica Lía de la comisión O Puntal

“Nos gustaría haber hecho algo más para este regreso pero hubo que adaptarse, ya que para esta fiesta se ha partido de cero, sin nada reservado de otros años, y además teniendo en cuenta las complicaciones personales que tuvimos este año y que nos tuvieron algo paradas unos meses, un poco en el limbo, retomando todo algo tarde, pero nos metimos caña y lo dimos todo para que O Puntal tenga sus deseadas fiestas de verano”, aseveró Helena, quien confía en que la gente vuelva a disfrutarlas.

Regreso a la pista

Esta pequeña comisión ha buscado recuperar los festejos de antaño de ahí que se optara por regresar a su espacio primigenio, en la pista, un tanto abandonada y olvidada últimamente, que se ha adecentado para la ocasión. La elección de este espacio, eso si, ha impedido que “por causas ajenas a la comisión la misa pudiera celebrarse en a pista”. Cabe precisar que los últimos años que se celebraron los festejos tuvieron lugar en una finca próxima a la Casilla, en la misma calle del Médico Cebreiro.